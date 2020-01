Bruno Bouygues, PDG de GYS, élu Mayennais de l'année 2019

Département Mayenne, France

Et le Mayennais de l'année 2019 est ..... Bruno Bouygues. Ce chef d'entreprise a été élu mardi soir par les membres du Rotary Club de Laval. C'est le Président-Directeur Général de GYS, une entreprise qui emploie 550 salariés en Mayenne, à Saint-Berthevin et Changé.

GYS est un des leaders européens de la fabrication des chargeurs électriques (pour les trottinettes, les camions ou les scooters par exemple). C'est aussi un spécialiste du matériel de soudage et de la réparation de carrosserie. GYS est implanté en Mayenne depuis 1964, la société a beaucoup évolué. Elle fabrique des objets de plus en plus connectés et a grandement besoin de recruter d'après son patron Bruno Bouygues.