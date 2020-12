Bruno Le Maire sur France Bleu : "Rien ne serait pire que de faire de fausses promesses"

Le Ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance était l'invité de France Bleu ce matin. Bruno Le Maire est revenu sur la situation délicate de la restauration et du monde de la culture. Concernant Vallourec près de Rouen, les salariés seront accompagnés pour ne pas rester sur le carreau.

Bruno Le Maire était l'invité de France Bleu ce mercredi 16 décembre. Le Ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance était interrogé par Yves-René Tapon :

- Depuis l'annonce du déconfinement, on entend monter l'exaspération du monde de la culture et de la restauration. Que leur répondez-vous, eux attendent un calendrier ?

- Je veux répondre d'abord que je les comprends et notamment les restaurateurs dont je me suis beaucoup occupé depuis plusieurs mois. Je comprends les directeurs de cinéma, de théâtre, qui voudraient rouvrir mais le virus ne donne pas de certitudes. Comment se prononcer sur un calendrier alors que le nombre de cas réaugmente fortement par exemple en Normandie ? C'est bien la preuve que le recul et la stabilisation du virus ne sont pas là où ils devraient être.

- Mais certains secteurs ont pu reprendre, n'y a-t-il pas deux poids, deux mesures ?

- Le secteur de la restauration, c'est très particulier, parce que ce sont des lieux de convivialités, on se rassemble, on retire le masque donc ça explique notre très grande prudence. Et rien ne serait pire que de faire de fausses promesses et de donner des illusions. Je ne l'ai jamais fait durant cette crise, je ne vais pas le faire maintenant en disant ne nous en faites pas, on va rouvrir à telle date. Je pense que ce serait totalement irresponsable de ma part, mais je suis à leur côté. J'ai également annoncé à la ministre Roselyne Bachelot que nous serons à côté de tous les acteurs de la culture. Je comprends parfaitement à quel point ça peut être difficile de ne pas faire son métier de comédien, de ne pas pouvoir réunir son orchestre et donner un concert, comme c'est dur pour les restaurateurs de ne pas pouvoir réunir ses salariés et rouvrir sa cuisine, de recevoir ses clients. C'est dur financièrement et pour le moral.

- Et vous allez continuer à les aider financièrement ?

- Nous allons continuer à les aider et depuis le 1er décembre - c'est un changement important - nous allégeons les aides pour les secteurs qui ont bien redémarré. En revanche, nous apportons un soutien massif à tous les secteurs fermés et à tous ceux qui sont durement impactés par la crise. Le fonds de solidarité par exemple, jusqu'au 1er décembre, c'était 10 000 euros d'indemnisation, là on va prendre à notre charge jusqu'à 20% du chiffre d'affaire d'un restaurant, d'un cinéma ou d'un théâtre qui est fermé avec un plafond de 200 000 euros. Nous maintiendrons l'indemnisation du chômage partiel à 100% et nous exonérerons tous ces établissements des charges qu'ils ont à payer.

- Bruno Le Maire, deux secteurs sont fortement impactés en Normandie, le tourisme et l'aéronautique, il faudra beaucoup de temps pour qu'ils se relèvent ?

- L'aéronautique a toute mon attention de puis le début, ça fait parti des secteurs les plus durement touchés, simplement parce que le transport aérien est quasiment à l'arrêt. Ca a un impact direct sur Airbus et les sous-traitants et nous en avons énormément en Normandie. Nous avons mis en place un dispositif de soutien spécifique pour l'aéronautique, notamment pour continuer à faire travailler les ingénieurs, poursuivre la recherche et permettre aux entreprises de poursuivre leur activité avec des horaires aménagés. Le secteur doit rester un fleuron de l'industrie française.

- Le groupe Vallourec à Déville-lès-Rouen, spécialisé dans les tuyaux pour l'industrie pétrolière, va fermer son site normand. Que dites-vous aux 200 salariés, le pétrole n'a plus d'avenir ?

- Tout le monde sait que nous devons nous passer des énergies fossiles. Nous avons déjà engagé cette transition écologique en accompagnant les secteurs qui sont touchés. Concernant Vallourec, la situation de l'entreprise est très fragile, difficile, mais les salariés n'ont pas à être les victimes de ces transformations. On leur doit un accompagnement particulier, un soutien total, pour leur permettre de se reconvertir, de les former; de trouver un emploi. Je serai très vigilant là dessus.