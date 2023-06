Bruno Le Maire annonce la prolongation de l'opération "trimestre anti inflation" jusqu'à la fin de l'année

Bruno Le Maire met la pression aux industriels et félicite les distributeurs

Bonne nouvelle pour les consommateurs. Le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, annonce la prolongation du trimestre anti inflation jusqu'à la fin de l'année. Il devait initialement prendre fin le 15 juin. Depuis le 15 mars avec ce dispositif les enseignes de la grande distribution s'engagent à vendre une sélection de produits au "prix le plus bas possible". Une mesure annoncée lundi soir sur France 5 par le ministre.

"Certains industriels, certaines grandes multinationales industrielles jouent la montre"

Les négociations avec les industriels "ne vont pas assez vite", selon lui. Bruno Le Maire accuse "certains industriels, certaines grandes multinationales industrielles jouent la montre". Sur les 75 plus gros industriels de l'agro-alimentaire qui se sont engagés à rouvrir des négociations commerciales avec les distributeurs, "à date, il y en a deux ou trois qui l'ont fait", d'après Bruno Le Maire, qui cite les distributeurs. Le ministre s'est entretenu lundi au téléphone avec les représentants de Système U, Carrefour, Leclerc et plusieurs grands groupes de l'agroalimentaire.

Les entreprises qui doivent revenir à la table sont celles qui ont obtenu plus de 10% de hausse de leurs tarifs lors des dernières négociations et dont le coût des matières premières agricoles, de l'énergie ou des emballages ont baissé de plus de 20%.

"Je rassemblerai les industriels de l'agro-alimentaire et les représentants des distributeurs dans les jours qui viennent", a annoncé le ministre en précisant que si des négociations ne s'ouvraient pas avant le 15 juin, elles n'auraient "aucun effet sur les prix en septembre et en octobre". La hausse des prix à la consommation s'est élevée à 5,1% en mai sur un an, mais celle des produits alimentaires s'élève à 14,1%.

La liste des industriels "qui ne jouent pas le jeu" publiée fin juin

Bruno Le Maire passe donc à la menace. "Avant la fin du mois de juin, je publierai la liste de tous les industriels de l'agro-alimentaire qui ont joué le jeu et la liste des industriels de l'agro-alimentaire qui ont refusé de revenir à la table des négociations et qui n'ont pas voulu faire baisser les prix de détail alors que les prix de gros baissent", dit-il.

De plus, "nous utiliserons l'outil fiscal pour aller rechercher dans les marges des grands industriels, qui sont élevées et qui se redressent, les prix qu'ils n'ont pas voulu donner aux consommateurs lors des négociations commerciales du printemps", a-t-il averti.