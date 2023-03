Bruno Le Maire annonce un "trimestre anti-inflation" dans les supermarchés jusqu'en juin

Ne parlez pas de "panier anti-inflation", mais de "trimestre anti-inflation". Le ministre de l'Économie a dévoilé ce lundi le dispositif mis en place par le gouvernement pour faire face à la hausse des prix. Ce dispositif est issu d'un accord avec les distributeurs qui se sont engagés à proposer les prix "les plus bas possibles" jusqu'en juin sur une sélection de produits. Face à l'inflation alimentaire qui a atteint 14,5% sur un an en février selon l'Insee, le gouvernement cherchait depuis plusieurs mois un mécanisme de soutien au pouvoir d'achat.

"La lutte contre l'inflation est l'affaire de tous"

Ce "trimestre anti-inflation" sera financé grâce aux marges des distributeurs, leur coûtera "plusieurs centaines de millions d'euros" a ajouté Bruno Le Maire. "La lutte contre l'inflation est l'affaire de tous", a déclaré le ministre à l'issue d'une rencontre avec des représentants de la grande distribution. Ce "trimestre anti-inflation" va entrer en vigueur alors que plusieurs experts parlent d'un mois de "mars rouge", voire d'un "printemps rouge" durant lequel les prix vont fortement augmenter dans les rayons des supermarchés. Une explosion des prix qui fait suite aux négociations commerciales entre les industriels et la grande distribution .

Les produits concernés par le dispositif seront "choisis librement" par chacun des distributeurs, a précisé le ministre, et pourront varier d'une région à l'autre. Ils seront identifiables grâce à un logo tricolore "trimestre anti-inflation". L'essentiel des opérations commerciales portera sur les produits de marque distributeur, sur lesquelles les enseignes ont le plus de "latitude" pour fixer les prix, a indiqué le PDG de Carrefour Alexandre Bompard.

Plusieurs enseignes ont lancé leur panier anti-inflation

Plusieurs enseignes ont d'ores et déjà annoncé des modérations de prix, rendant de facto superflu le projet gouvernemental d'un "panier anti-inflation", projet initial du gouvernement . Mais il a buté sur l'impossibilité pour le gouvernement d'encadrer trop rigoureusement les prix, pour des questions de concurrence.

Sans attendre de projet gouvernemental, Système U avait été dès début février la première enseigne à lancer son propre panier. Ce week-end, Carrefour, Intermarché et Monoprix lui ont emboîté le pas. Casino a fait de même ce lundi 6 mars.

Bientôt un chèque alimentaire

C'est une mesure qui est dans les cartons de l'exécutif depuis plusieurs années, mais elle n'a encore pas vu le jour : un chèque alimentaire. Le ministre de l'Économie assuré ce lundi qu'il allait être mis en place prochainement. Ce chèque sera destiné à ceux "qui ont les revenus les plus faibles". "L'expérimentation" se fera "dans les prochains mois" à "l'échelle territoriale", a-t-il indiqué.

Le Panier France Bleu poursuit sa hausse en février

La hausse des prix poursuit sa hausse au mois de février. Avec près d'un euro de plus qu'en janvier, le prix du Panier France Bleu , en partenariat avec Nielsen IQ et franceinfo , atteint 105,25 euros en moyenne en France. Plus aucun département n'affiche un panier inférieur à 100 euros. En Vendée, département le moins cher de France, nos 37 produits du quotidien atteignent un total de 100,20 euros. Ce sont les Parisiens qui payent le plus cher leurs courses : 125,56 euros. Selon Nielsen IQ, le panier France Bleu pourrait atteindre 20% d'inflation d'ici juin .

