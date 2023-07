Bruno Le Maire attendu à Marseille pour rencontrer les commerçants touchés par les émeutes

Bruno Le Maire, invité de France Bleu Provence ce vendredi matin, est très attendu par les commerçants marseillais. En fin de semaine dernière, lors des violences urbaines qui ont suivi la mort du jeune Nahel à Nanterre, quelque 400 enseignes ont été dégradées ou pillées dans la ville , selon la CCI Marseille-Provence, et les assureurs évaluent les indemnisations à environ 100 millions d'euros.

Charges reportées, délais de déclaration allongés

Très vite, le ministre de l'Économie, des Finances, et de la Souveraineté industrielle et numérique a annoncé "le report de paiement de charges sociales ou de charges fiscales " pour les commerçants touchés partout en France. "La solidarité nationale doit jouer face à ces événements", a-t-il estimé, ajoutant qu'il avait également demandé aux banques "la plus grande compréhension en termes de traitement des échéances" des commerçants et des entrepreneurs sinistrés. Le gouvernement s'est même dit ouvert mardi à des "annulations" de cotisations sociales et fiscales "au cas par cas" pour les enseignes vandalisées

Bruno Le Maire a également demandé aux assureurs de prolonger les délais de déclaration , de réduire les franchises et d'indemniser rapidement les professionnels victimes des émeutes.

Aides des collectivités locales et soldes prolongés

Olivia Grégoire, ministre déléguée en charge des PME, du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme, a également annoncé que les soldes étaient prolongés d'une semaine , "jusqu'au 1er août", et que "les commerçants qui le souhaitent" pourraient ouvrir leurs magasins ce dimanche.

De leur côté, la Région PACA, la Métropole Aix-Marseille et la mairie de Marseille ont mis la main à la poche : près de 12 millions d'aide ont été débloqués pour les commerces marseillais.

Rencontres avec les commerçants

Après avoir répondu dans la matinée aux questions de la rédaction et des auditeurs de France Bleu Provence, Bruno Le Maire est attendu ce vendredi en milieu d'après-midi dans le centre-ville de Marseille pour une déambulation rue Saint-Ferréol, dévastée la semaine dernière par les émeutiers. À 17h, il participera à une table ronde avec les représentants des commerçants touché et les acteurs institutionnels.

Le lendemain matin, le ministre interviendra dans le cadre des Rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Elisabeth Borne, qui devait participer dimanche matin à une conférence sur le thème de la jeunesse, a décidé ce jeudi de renoncer à ce déplacement, compte tenu de l’actualité de ces derniers jours.