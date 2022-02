Le ministre de l'économie Bruno Le Maire au sommet spatial promet "des milliers d’emplois pour Toulouse"

Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances, est l’invité de France Bleu Occitanie à l’occasion du sommet spatial européen. Il est à Toulouse aux côtés d'Emmanuel Macron pour accueillir tous les ministres européens chargés l'Espace. Il revient aussi sur le dossier de repis de la fonderie SAM que soutient la Région Occitanie.

A quoi va servir concrètement ce sommet spatial européen ?

Il va servir à affirmer la souveraineté européenne en matière d'espaces. Notre détermination au 21ème siècle à avoir nos propres lanceurs, nos propres satellites, nos propres constellations, notre propre constellation, c'est à dire l'ensemble de satellites qui vont permettre d'avoir de la 5G de manière plus rapide, d'avoir des communications totalement indépendantes, d'avoir du réseau, y compris sur les objets mobiles, sur les trains, sur les avions, sur les camions, sur les voitures. Donc, c'est une vraie ambition spatiale que nous allons affirmer ce matin avec le président de la République.

Est-ce qu'on n'est pas trop en retard sur les Américains ?

C'est vrai qu'on démarre tard. Ça arrive souvent en Europe, mais on sait rattraper notre retard. Regardez ce qui s'est passé sur Galileo. On avait pris du retard par rapport au GPS et on a aujourd'hui avec Galileo, un système de positionnement qui est plus précis que le GPS.

On a pris du retard sur le lanceur renouvelable. Je suis persuadé que, notamment avec le programme Maïa que nous avons lancé il y a quelques mois, nous allons pouvoir avoir notre propre lanceur réutilisable européen. Je suis convaincu aussi que Ariane 6 sera un succès et que ce lanceur lourd que nous avons mis en place sera commercialement rentable, attractif pour beaucoup d'entreprises qui veulent lancer des satellites et efficaces du point de vue technologique.

Donc, moi, je voudrais vraiment tordre le cou à cette idée que l'Europe serait devenue un nain de l'espace alors que les Etats-Unis et la Chine seraient les seules grandes puissances. Nous sommes une des grandes puissances spatiales. Nous avons les technologies, nous avons les savoir-faire. Nous avons les usines ici à Toulouse, où, près de ma circonscription, à Vernon, nous avons les hommes avec des gens comme Thomas Pesquet et nous avons l'ambition. Et c'est cette ambition spatiale que nous allons marquer ce matin.

Des milliers d'emplois liés au besoin en satellites

Justement, vous parlez de Toulouse. Est ce qu'il y aura des retombées économiques de cette nouvelle stratégie spatiale européenne ?

Les besoins en satellites vont être considérables. Je parlais tout à l'heure des constellations de satellites en orbite basse, une constellation complète qui vous permet d'assurer des communications et du réseau partout à travers la planète : c'est à peu près 10.000 satellites, donc je considère que le jour où nous lançons ce projet de constellations européenne, c'est des milliers d'emplois en retombées directes pour Toulouse. Vous avez à la fois les producteurs de satellites qui vont avoir des commandes. Je pense à une start up comme Loft Orbital, qui est installée ici à Toulouse. Elles vont pouvoir créer de nouveaux usages de l'espace parce qu'il va y avoir de nouveaux besoins dans l'espace. Donc tout ça, c'est des emplois et c'est des emplois pour la Ville qui est spécialisée dans le satellitaire, c'est à dire Toulouse.

Des milliers d'emplois d'ici combien de temps ça, vous sauriez nous le dire?

Je suis plutôt sur des années que sur des mois. Soyons clairs. Mais c'est vraiment l'échelle de grandeur des milliers d'emplois pour la région Occitanie, pour la ville de Toulouse qui ont pris le leadership en matière satellitaire.

L’espace ne doit pas être le Far-West

On sait que les Russes ont essayé d'espionner un satellite français. L'Espace, c'est un nouveau terrain de guerre. Bruno Le Maire a l'espace ?

L’espace ça ne doit pas être le Far-West. D'abord, pour les débris, c'est trop facile d'envoyer des satellites. Une fois qu'ils sont obsolètes, on les laisse dans l'espace, au risque que ces débris, ensuite, puissent abîmer, par exemple, la Station spatiale européenne. Donc, il faut impérativement qu'il y ait des règles. Les moyens de faire respecter ces règles, qu'on ne puisse pas faire n'importe quoi. Se livrer à des attaques, à se livrer à des menaces. Ne pas laisser traîner ces débris partout à travers l'espace. Donc l'organisation de l'espace. La définition des règles d'utilisation de l'espace, ça fera partie des discussions importantes que nous aurons aujourd'hui

Pas de "faux espoir" sur la SAM

Bruno Le Maire, quelques mots sur la SAM, la fonderie aveyronnaise liquidée fin décembre. Et hier, vous avez annoncé que vous alliez soutenir financièrement un repreneur industriel basé en Occitanie. Combien allez-vous mettre sur la table?

Nous sommes en train de regarder combien nous mettons sur la table. Je vais vous dire très simplement la question n'est pas combien l'Etat met sur la table. La vraie question, c'est ce que le projet tient la route.

Vous aviez jugé que le dernier projet de reprise ne tenait pas la route…

Oui, un projet ne tenait pas la route. Nous avons un nouveau projet. Moi, je n'ai jamais trompé des salariés, donc je leur dis pas écoutez, j'ai une solution, c'est super, ça va marcher. J'ai toujours tenu un langage de vérité. Je me suis engagé à ce que nous réindustrialisions le bassin de Decazeville. Nous allons y arriver. Et là, pour le coup, on a des projets industriels qui sont très solides, notamment dans le domaine du recyclage des batteries. Il y a des emplois, il y a des usines et des capacités industrielles qui peuvent s'installer. Pour la SAM,nous avons industriel qui a manifesté un intérêt. Je suis beaucoup plus prudent. Cet industriel pour lancer son projet, il nous dit « J'ai besoin d'études ». Je ne sais pas combien coûteront ces études. Nous les financeront. Mais je ne veux pas créer de faux espoirs parce que je considère que, surtout dans ces moments où la ville reste très dure pour beaucoup de Français, où le choc a été très dur pour les salariés, pour les ouvriers. J'ai rencontré les syndicats de la somme. Je ne veux pas faire de fausses promesses. Je ferai le maximum pour que nous trouvions un repreneur qui une reprise industrielle. C'est l'engagement que j'ai pris. Il y a une piste qui est intéressante. On finance les études, mais je ne peux pas dire qu'aujourd'hui, j'ai la solution définitive. Je pense que ce serait allé trop loin.

"laissons le temps aux études"

On parlait d'une centaine de salariés qui seraient repris. Ça, vous ne pouvez pas nous le garantir ?

Je garantis qu'en tout état de cause, chaque salarié de la somme aura une solution, soit dans une autre entreprise, soit dans la SAM si le repreneur, le projet du repreneur, tient vraiment la route. Mais si j'avais une solution dont je savais aujourd'hui, voilà. Il y a un projet, il y a un plan de charge. Il y a un financement. Tout ça va marcher et dans quelques mois, vous aurez la solution, je vous le dirai. Vous ne voulez pas, je suis plus prudent. Je vais vraiment faire preuve de la plus totale détermination, comme toujours, sur ces sujets industriels. Mais laissons le temps aux études et d'ici quelques mois, pas avant quelques mois, nous saurons si ce projet peut vraiment aller jusqu'au bout.

Est-ce que vous pouvez nous dire qui est ce repreneur potentiel ?

Je ne peux pas donner le nom parce que si on veut que la reprise aille jusqu'au bout, il faut garder ce mon secret.

Vous pouvez nous dire alors est ce que Renault sera associé à ce projet de reprise en donnant par exemple du travail à ce repreneur?

Et ça, ça suppose justement qu'on fasse des études. J'anticipe pas sur ce que nous demanderons les études en termes de plan de charge. Quels seront les constructeurs pour être associés? On procède étape par étape.

En revanche, vous aviez dit sur notre antenne que Renault avait une responsabilité morale et financière vis à vis de chaque salarié de la Somme. Il la tient pour l'instant sa responsabilité.

Pour l'instant, ils les tiennent. On a eu une discussion très, très ferme avec les dirigeants de Renault. Il y a quelques semaines, j'ai moi-même cette discussion en leur disant que vous avez pris des engagements vis à vis des seuils de la SAM, où vous êtes client de la SAM depuis des années. Donc, vous avez une responsabilité. Je crois qu'ils ont corrigé le tir. C'est très bien et nous nous assurons qu'ils tiennent bien leur parole.