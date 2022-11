Bruno Le Maire en Lorraine : "40 millions d'euros" déjà débloqués pour décarboner l'industrie

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire et son collègue de l'industrie, Rolland Lescure, attendus ce mercredi matin en Lorraine, sur le site du chimiste belge Solvay à Dombasle-sur-Meurthe . Bruno Le Maire vient illustrer la politique d'aide de l'Etat aux 50 sites industriels les plus émetteurs de gaz à effet de serre du pays. Parmi eux, six sont en Lorraine. Ce 8 novembre, Emmanuel Macron leur a proposé de doubler l'aide publique (qui atteindrait 10 milliards d'euros) en échange d'efforts accrus pour réduire leurs émissions. Bruno Le Maire était l'invité exclusif de France Bleu Sud Lorraine ce mercredi matin.

Pour Bruno Le Maire, le site de Solvay est "exemplaire" avec deux projets soutenus par l'Etat pour sortir des combustibles fossiles, se passer de charbon et d'anthracite venu de Russie. De nouvelles chaudières doivent être installées, l'une grâce à des déchets non-recyclés et l'autre grâce à la biomasse. Cinq milliards d'euros ont déjà été prévus pour accompagner les entreprises les plus émettrices. Selon Bruno Le Maire, la Lorraine a déjà reçu 40 millions d'euros pour décarboner six sites industriels.

Un investissement qui n'a de sens selon le ministre que si l'Europe met en place "un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières" face à la concurrence d'Asie ou d'ailleurs. Il s'agit d'une taxe à l'entrée en Europe.