Bruno Le Maire : "On ne va pas passer du jour au lendemain au tout électrique, mais nous devons changer"

Moselle, France

Bruno Le Maire a participé, avant de se rendre en Moselle, à une réunion du gouvernement d'Edouard Philippe sur de nouvelles mesures d'accompagnement des Français, avant un week-end de mobilisation des "Gilets jaunes" contre les prix du carburant. Pour le ministre de l'Economie et des finances, qui s'exprime au micro de France Bleu Lorraine Nord, "il s'agit d'accompagner un mouvement de transition énergétique qui est indispensable pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on veut ? On veut continuer à dépendre des prix du pétrole qui ne vont cesser d'augmenter dans les années à venir, ou est-ce qu'on veut se libérer du pétrole pour des raisons écologiques et financières ? C'est la politique que nous menons avec le premier ministre", martèle-t-il.

Ce n'est pas éloigné de la réalité de proposer de changer un véhicule qui consomme beaucoup par un véhicule qui consomme moins !"

Pour cela, il faut donc "accompagner les ménages et sans doute renforcer un certain nombre de dispositifs, comme la prime à la conversion", poursuit Bruno Le Maire, qui souhaite "que cette prime puisse toucher un plus grand nombre de véhicules." Et il fustige ceux qui disent que c'est une mesure éloignée de la réalité : "ce n'est pas éloigné de la réalité de proposer de changer un véhicule qui consomme beaucoup par un véhicule qui consomme moins !" Le ministre admet toutefois qu'il faut trouver des solutions adaptées à chacun, "qui correspondent à la réalité quotidienne des Français". Bruno Le Maire annonce par ailleurs qu'il va revoir les constructeurs automobiles d'ici la fin de la semaine pour leur demander d'aider aussi sur cette prime à la conversion.

Tous les industriels qui n'accompagneront pas cette transformation risquent d'être perdants."

Quand on lui oppose les inquiétudes des syndicats de PSA - plus de 4.000 emplois en Moselle - sur un glissement vers le "tout-électrique", Bruno Le Maire se veut rassurant : "C'est un changement qui sera progressif. PSA, par exemple, va mettre l'an prochain sur le marché des véhicules hybrides rechargeables. Il y aura l'étape de l'hybride, de l'hybride rechargeable, de véhicules qui consomment moins sur les moteurs thermiques. Mais il faut avancer dans cette direction. Tous les industriels qui n'accompagneront pas cette transformation risquent d'être perdants. Nous devons changer, et nous devons changer maintenant."