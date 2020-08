Bruno Lemaire en visite en Pays Basque promet un soutien au cas par cas à l'industrie aéronautique

"S'il faut compléter le plan, nous le ferons!". Bruno Lemaire, le ministre de l'Economie et des Finances était à Hendaye ce jeudi matin, en tant que patron des douaniers, mais c'est son action à l'économie qui a le plus été sollicitée. En Pays Basque, où la crise économique frappe de plein fouet le secteur aéronautique, il n'a rien promis mais juste rappelé la "réponse massive et immédiate" du gouvernement à la crise. "Nous avons annoncé une aide de 15 milliards d'euros à l'aéronautique. Nous avons fait très attention que ce plan de soutien bénéficie aussi aux PME, aux sous-traitants, à tout le tissu industriel très important ici en Nouvelle-Aquitaine" a précisé le ministre. Dans les Pyrénées-Atlantiques, 11.500 personnes travaillent dans le secteur de l'aéronautique.

Bruno Lemaire est revenu sur le plan d'aide à l'aéronautique © Radio France - Paul Nicolaï

Le plan d'aide de 15 milliards pourra être complété

Interrogé sur le cas d'entreprises comme Lauak à Hasparren, sous-traitant d'Airbus qui pourrait licencier près de 200 personnes à la rentrée, Bruno Lemaire affirme que "si nous voyons à moment donné qu'il faut modifier un point ou un autre du plan, le compléter pour soutenir des PME, nous le ferons".

Bruno Lemaire: "Nous avons apporté une réponse massive et immédiate" Copier

Les douaniers d'Hendaye réalisent 15% des saisies de cannabis en France © Radio France - Paul Nicolaï

Des contaminations sur les lieux de travail

Interrogé sur les foyers d'infection, qui seraient en recrudescence dans les entreprises, le ministre ne confirme pas mais souligne que "_la reprise économique économique en France est là_, elle est progressive mais elle est réelle. La seule chose qui peut la menacer, c'est le retour de l'épidémie". Il appelle a respecter les règles sanitaires et parle d'un redressement économique "qui est à portée de main".

Bruno Lemaire: "Nous avons tout pour nous redresser dans les deux ans qui viennent" Copier

L'importance du travail des douanes

Le poste des douanes d'Hendaye que Bruno Lemaire a visité est stratégique au plan national, les 60 agents y saisissent chaque année 15% du trafic national de cannabis, soit entre six et sept tonnes. Un travail de fourmi lorsqu'on sait que le poste frontière voit passer chaque jour 10.000 camions et 40.000 voitures.

.