Les représentants des pêcheurs de la région sont revenus très remontés de Bruxelles. Lors des négociations annuelles sur les quotas, la Commission européenne a lâché un peu de lest sur la raie et la sole, avec une très légère augmentation des captures autorisées, mais elle a surtout décidé de limiter de façon drastique la pêche du bar.

Pour les chalutiers de la flotte Boulonnaise, la Commission n'autorise plus que 100 kg de bar, par bateau et par mois. Impossible pour Olivier Leprêtre, leur représentant, qui vient juste d’investir dans un nouveau bateau :

Les pêcheurs assurent que le bar est abondant. Ils communiquent régulièrement des données à Bruxelles pour le prouver. Ils sont donc écœurés. Ces dernières années, ils ont fait de gros efforts de gestion de la ressource, et aujourd'hui la Commission continue d'exiger des baisses de capture. Ce que dénonce Eric Gosselin, le directeur de la Coopérative maritime étaploise :

On a en face de nous une Commission, des fonctionnaires tous puissants, qui ne rendent de compte à personne, et qui sont sous la pression permanente d'ONG que l'on pourrait qualifier de "terroristes" et qui sont financées par des intérêts étrangers. La Commission en arrive à "jouer" avec la vie des gens et l'économie des territoires. C'est inacceptable.