VIDÉO - "D'ici six à huit semaines", des chantiers de BTP vont devoir s'arrêter sur la Côte d'Azur

Dans les Alpes-Maritimes, le secteur des travaux publics est menacé par la guerre en Ukraine. C'est une des nombreuses conséquences de l'invasion de la Russie. Les chantiers ne sont pas encore à l'arrêt, mais les prix montent à vitesse exponentielle. Le cours du carburant s'envole (la Russie est le deuxième exportateur mondial de pétrole). Mettre de l'essence dans les camions et les pelleteuses commence à être hors de prix. Les coûts des matières premières aussi : celles qui servent aux entreprises du bâtiment pour travailler.

"On a des réserves d'acier pour six à huit semaines, après on arrêtera les chantiers." Patrick Moulard, fédération du BTP 06