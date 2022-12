BTP : L'heure de la prévention sur les chantiers corses parmi les plus accidentogènes de France

"Agir pour prévenir" sur les chantiers, c'est l'intitulé du premier programme régional de prévention des accidents du travail graves et mortels. Déclinaison du plan national « Santé Travail » 2022-2025, il a été signé par les services de l'Etat et les représentants de la profession. Il prévoit notamment la mobilisation d'actions de formation et de sensibilisation.

"Les moins bons de la classe"

« On sait que le secteur du bâtiment est le secteur le plus accidentogène sur les territoires, c'est aussi le cas en Corse. Si l’on compare au volume de salariés de l’île, nous sommes malheureusement les moins bons de de la classe » explique Isabel de Moura. Directrice régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) de Corse. « L'objectif c'est de mobiliser l'ensemble des partenaires CAPEB et fédérations du bâtiment, mais aussi la CARSAT, les services de santé pour accompagner les entreprises et travailler sur plusieurs types d'actions. Des actions en faveur des jeunes qui sont souvent les plus accidentés, en faveur des salariés les plus âgés qui vont être touchés, eux aussi, par l'accident du travail. Sensibiliser, informer, accompagner les petites entreprises et accompagner aussi les travailleurs indépendants, c’est le but de ce premier plan régional ».

« On va mobiliser d'abord les moyens, qui relèvent du droit commun, ce sont les moyens de chacun en fait, qui sont déjà disponibles sur le territoire. Mais en fonction des sujets et des besoins, on peut aller mobiliser les enveloppes nationales ».

Le premier plan régional "Agir pour prévenir" a été signé, la semaine dernière, entre les services de l'Etat et les représentants du secteur du BTP. © Radio France - Roland Frias

Pour Dominique Antoniotti, le président de la Fédération du bâtiment de Haute-Corse, les métiers du BTP sont en tension du fait du caractère accidentogène dissuasif pour les jeunes. La mise en place de ce premier plan régional de prévention des accidents du travail graves et mortels pourrait permettre de changer la donne.

« Nos métiers sont en tension, on a du mal à recruter. On a souvent des intérimaires qui viennent renforcer nos rangs parce qu’on n’arrive pas à attirer les jeunes dans la profession. Et c'est vrai que comme on a souvent des salariés qui viennent, de Roumanie ou du Portugal, il arrive qu’il y ait des problèmes de communication et c'est vrai que quand on voit dans la presse des accidents sur des chantiers, cela peut dissuader les jeunes de choisir cette voie. Ce plan régional de la prévention va permettre à nos métiers de gagner en sécurité et en attractivité ».

"Un tel dispositif est une nécessité"

Sentiment partagé par Antoine Marcaggi, le président de la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) de Corse-du-Sud. Selon ce dernier, la mise en place d’un tel dispositif est une nécessité, du fait notamment du manque de temps dont dispose un entrepreneur.

« C'est parfois difficile de les sensibiliser parce qu’un artisan a tellement de tâches à accomplir. Il part le matin, il met en place ces chantiers. Il fait sa comptabilité, mais la sensibilisation, la formation, la méthodologie, cela peut passer, souvent, au second plan, alors que c’est important ».

Pour Maxime Bertrand, gérant de l'entreprise Construction et Rénovation du Cap, employant 11 salariés, la prévention des risques est une préoccupation majeure. « Il y a les protections collectives qui permettent de protéger le public des risques spécifiques du chantier, il y a par exemple des garde-corps, des antichutes pour empêcher les chutes d'objets » explique le jeune entrepreneur face à son chantier d’isolation thermique extérieure portant sur un immeuble, route de Ville, à Bastia. « Il y a des engins de manutention, il y a du balisage et des signalisations routières, et d'autre part, les protections individuelles, à savoir les gants de chantier, les chaussures et le casque de sécurité, les lunettes de protection, les protections auditives... ».

"Respecter les normes de sécurité"

Des protections individuelles financées avec l'aide notamment de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT), et du matériel spécifique nécessitant des formations. « Là, sur ce chantier, il y a plusieurs employés, il y en a qui sont formés pour le travail en hauteur et d'autres pour le montage-démontage d'échafaudage. Chaque formation représente un coût compris entre 2 000 et 3 000€ » poursuit Maxime Bertrand.

Emiliano, chef de chantier, a suivi l'une de ces formations. « Nous avons fait une formation pour monter l’échafaudage sur la façade et après il faut toujours respecter les normes de sécurité, les chaussures, les casques, il faut aussi être vigilants pour soi et pour les autres, pour éviter les accidents… » indique-t-il.

Au cours des 6 dernières années, l'Inspection du travail recense 26 décès en Corse dont 14 employés du secteur du BTP. À ce chiffre s'ajoute celui des accidents du travail grave, en moyenne 7 par an.