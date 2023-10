BTP : le patron de la CAPEB 42 veut sortir des "usines à gaz" pour inciter à la rénovation énergétique

France Bleu Saint-Etienne Loire : Il y a le prix et parfois des pénuries de matériaux, les prêts bancaires difficiles à obtenir, une loi Pinel qui va disparaître l'an prochain. Tout ça va ralentir le rythme des constructions, le rythme d'activité du secteur du BTP ?

ⓘ Publicité

Adrien Dessailly, président de la CAPEB et de l'U2P dans la Loire : On a la suppression du dispositif Pinel, on a la politique zéro artificialisation des sols qui va impacter une baisse considérable des constructions. On a les taux bancaires qui explosent entre quatre et 5 % en fonction de la durée. Et les coûts de commercialisation de devis sont de plus en plus chers, notamment à cause de l'inflation. Il y a aussi de nouvelles réglementations environnementales.

L'avenir est sombre ?

Clairement oui. On va rentrer dans une crise. Le neuf est déjà en difficulté, on le voit notamment depuis trois mois. On a une baisse de permis de construire d'au moins 50 %, ce qui est inquiétant. Les permis de construire aujourd'hui, ce sont nos chantiers de demain et d'après-demain.

La rénovation énergétique devrait vous permettre de sortir la tête de l'eau ?

Le projet de loi de finances 2024 a réinjecté 1,6 milliard d'euros sur Maprimerénov'. C'est assez encourageant, même si le delta entre la facture finale et le montant des aides est quand même un peu trop important des fois pour engager certains travaux.

Pourquoi les Français, les propriétaires n'y vont pas dans ces rénovations énergétiques ? Ils ne sont pas assez informés sur les subventions, les aides ?

Ce sont des usines à gaz. Pour les particuliers qui essaient de s'y retrouver. A quoi ai-je droit ? Pour les professionnels aussi c'est hyper compliqué. D'ailleurs, on le voit, on a de moins en moins d'entreprises labellisées RGE (Reconnu Garant de l'Environnement). C'est le label qui est obligatoire pour pouvoir prétendre aux aides de Maprimerénov' et donc pouvoir engager des travaux de rénovation énergétique. Chaque année, le nombre d'entreprises RGE diminue fortement, notamment à cause des démarches administratives qui sont catastrophiques. C'est hyper compliqué, hyper long. Vous êtes retoqués parce qu'il manque une virgule, parce qu'il manque un point, parce que vous avez deux jours de retard sur le renouvellement. À chaque fois, ce sont des chèques à donner et des audits à passer.

Les perspectives ne sont pas très encourageantes. Est-ce que vous avez du coup du mal à recruter ?

C'est ce qui est un peu paradoxal. Nos carnets de commandes sont quand même remplis au moins jusqu'à la fin de l'année 2024 mais on a du mal à embaucher. On a fait beaucoup de communication sur l'apprentissage mais les apprentis qui sont formés aujourd'hui, ce sont des ouvriers qui sortent dans quelques années. Actuellement on a beaucoup de mal encore à trouver de vrais professionnels, de vrais ouvriers qualifiés.