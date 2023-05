BTP : "On a des formations formidables, mais on n'en a pas assez", estime le président de la Capeb en Isère

Entre la crise Covid et les perturbations provoquées par la guerre en Ukraine, le secteur du BTP connait un certain nombres de difficultés. Comme souvent, les petits artisans, ceux qui emploient de 3 à 5 personnes, sont parmi les premiers touchés. Des problèmes qu'évoque Laurent Marmonier, président de la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) en Isère.

Des soucis d'approvisionnement et des banques plus frileuses

Premier problème : l'approvisionnement, certaines matières premières qui se raréfient. "On a les mines de cuivre. On est passé de 20 % de richesse de cuivre il y a 150 ans à 0,5 % aujourd'hui. Donc forcément des métaux comme ça ils deviennent plus rares, beaucoup plus rares. C'est tout particulièrement les métiers du second œuvre qui sont touchés, c'est à dire les plombiers, les électriciens, les ventilistes". Avec deux conséquences : les délais de livraison qui s'allongent d'abord : "On a un an d'attente et hier, j'ai vu deux adhérents qui commandent aujourd'hui, qui seront livrés dans le meilleur des cas en mars 24", et puis forcément la hausse des coûts, répercutée sur les devis.

Or, dans le même temps, les banques sont de plus en plus frileuses à prêter, avec en plus une hausse des taux d'intérêt. "Les banques ont fermé leurs emprunts. Là, aujourd'hui, c'est moins violent, mais on a quand même une frilosité forte des banques, ce qui est un peu dommage puisque des acteurs qui ont un certain confort financier, un certain matelas, on s'attendrait à ce qu'il y ait un peu plus d'accompagnement dans l'économie. Donc ça va fortement impacter le marché de la petite maison neuve pour un jeune couple qu'on appelle les primo accédants. Ceux là, ce sont les gens les plus touchés".

Des raisons d'espérer, avec la rénovation

Autre problème : le recrutement de main-d'œuvre qualifiée qui manque selon le témoignage de certains artisans. "Dans l'Isère, on a des centres de formation formidables. On a le CFA de Bourgoin-Jallieu, on a l'IMT à Grenoble, on en a quelques-uns mais on n'en a pas du tout assez. On a un enseignement général qui encourage peu aux métiers manuels, qui sont pourtant des métiers vraiment très intéressants. Et c'est dommage quand on voit ce qui se passe en Suisse par exemple, où il y a un encouragement beaucoup plus fort, où 80 % d'une classe d'âge choisit un métier à part manuelle avec une formation en alternance".

Néanmoins, la situation reste un peu meilleure qu'au cœur de la pandémie. "Les entreprises de l'artisanat du bâtiment sont très résilientes. Elles ont une capacité d'adaptation qu'elles ont prouvé de nombreuses fois depuis 1973. Le bâtiment alterne des périodes d'euphorie et des périodes plus difficiles. Ici, dans l'Isère, on a des entreprises enthousiastes". Et puis il reste des pistes, des secteurs porteurs sur lesquels le besoin d'activité est solide, comme la rénovation énergétique : "aujourd'hui, toute rénovation prend en compte la thermique pour diminuer la dépendance au coût de l'énergie. Donc ça va être un énorme chantier. Et puis l'adaptabilité du bâti, puisque c'est depuis longtemps un souhait du département de l'Isère, c'est depuis peu encouragé par l'Etat. Donc là, le maintien à domicile avec une opération qui va s'appeler Ma Prime Adapt' qui commence le 1ᵉʳ janvier 2024, qui va accompagner les gens pour maintenir à domicile pendant la vieillesse et en cas d'invalidité momentanée".