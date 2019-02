Budget 2019 : à quoi faut-il s'attendre dans le Calvados ?

Caen, France

Les élus du département du Calvados débattent du budget pour l'année 2019 à partir de ce lundi 4 février. La majorité prévoit un budget en hausse de près de 3,73 % par rapport à l'an dernier, à 760 millions d'euros.

Les élus n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre, puisqu'il y a des dépenses incompressibles, notamment l'action sociale, qui représente deux tiers du budget de fonctionnement. Cela concerne le rSa (revenu de solidarité active), la protection de l'enfance, l'aide aux personnes âgées et aux personnes handicapées. Ces dépenses sont en hausse en raison notamment du vieillissement de la population et de l'arrivée de plus en plus de jeunes mineurs étrangers.

L'investissement en hausse de 20 %

Mais d'un autre côté, les finances du Calvados se portent plutôt bien. Les recettes augmentent grâce notamment aux droits de mutation à titre onéreux (DMTO), ces impôts qu'on paye quand on achète une maison.

La majorité prévoit donc de booster l'investissement : + 20 % pour moderniser les routes départementales, aider davantage les agriculteurs ou encore rénover le collège d'Isigny sur mer. Jean-Léonce Dupont, président du département (UDI), souligne que les impôts n'augmenteront pas en 2019.

L'opposition réclame plus de solidarité

L'opposition socialiste, elle, se veut optimiste : "on peut espérer cinq millions d'euros de recettes supplémentaires, grâce aux droits de mutation, puisque le marché immobilier se porte bien" estime Gilles Deterville, président du groupe socialiste.

Le groupe socialiste (dix élus) souhaite utiliser cet argent pour "être plus solidaire, en réponse à l'urgence sociale et la crise du pouvoir d'achat". Il propose notamment d'accélérer la modernisation des Ehpad, développer l'accueil familial des mineurs isolés et verser une prime exceptionnelle de 200 euros aux fonctionnaires du département qui touchent moins de 1800 euros net. Des propositions qui ont peu de chance d'être adoptées par la majorité. Le vote du budget est prévu ce mercredi. La majorité souligne que les impôts n'augmenteront pas en 2019.