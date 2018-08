Le patronat azuréen réagit après les annonces par le gouvernement de plusieurs mesures d'économie concernant les entreprises. Daniel Sfecci, vice-président de l'UPE 06 (Medef et CPME) était l'invité de France Bleu Azur mercredi matin.

Daniel Sfecci, vice-président de l'UPE 06 (Medef et CPME), invité de France Bleu Azur mercredi

Nice, France

Pour compenser le tassement attendu de la croissance en 2019 (1,9% au lieu de 1,7%), le gouvernement a annoncé lundi plusieurs mesures d'économie concernant les entreprises : la baisse des cotisations patronales, prévue le 1er janvier, est reportée d'au moins un an ; les aides publiques aux entreprises seront amputées d'un milliard d'euros en 2019. Des mesures dénoncées par Daniel Sfecci, vice-président de l'UPE 06 qui regroupe chez nous le Medef et la CPME. Il était l'invité de France Bleu Azur mercredi matin.

Des mesures "contre l'embauche"

" Les petits entreprises étaient dans un vent d'euphorie, le marché repartait, la consommation était là" se souvient Daniel Sfecci. "Elles avaient donc imaginé doper leur activité par de l'embauche" selon le représentant du patronat azuréen. "Mais le gouvernement, avec ces mesures, bloque l'embauche", regrette-t-il. Daniel Sfecci craint désormais la suite du quinquennat. "Avec François Hollande, ce qui était voté était remis en cause, on espère que cette fois on ira au bout de ce que le Président nous a proposé".