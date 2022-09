Budget 2023 : les principales mesures contenues dans le projet de loi présenté par le gouvernement

Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, a présenté lundi matin le projet de loi de finances pour le budget 2023 de l'Etat. Un budget qui se veut à "l'euro près" avec la création de près de 11.000 postes de fonctionnaires ainsi qu'un bouclier tarifaire pour alléger la facture énergétique des Français. Voici ce qu'il savoit du projet de loi de finances.

Croissance et inflation

Malgré les incertitudes liées à la guerre en Ukraine et aux difficultés économiques des partenaires commerciaux de la France, le ministère des Finances prévoit une croissance positive en 2023, à hauteur de 1%. L'estimation du gouvernement est supérieure à celle de la Banque de France, qui s'attend à 0,8% de croissance l'an prochain dans le meilleur des cas et plus probabement 0,5%, ou encore à celle de l'OCDE, qui table sur 0,6%. Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a d'ailleurs souligné que l'objectif d'1% est une "ambition" plutôt qu'une "certitude".

En parallèle, le gouvernement table sur un ralentissement de l'inflation à 4,3% en 2023, contre 5,4% en 2022. Deux estimations révisées de 0,1 point à la hausse par rapport à la mi-septembre. Dans l'immédiat, d'ici la fin 2022, elle devrait rester "à un niveau élevé" autour de 6%, a averti lundi. Bruno Le Maire, qui veut faire de la lutte contre la hausse des prix la "priorité immédiate" de la France et des pays européens.

Bouclier tarifaire

La hausse des prix du gaz et de l'électricité pour les particuliers sera plafonnée à 15% au début de l'année 2023. Ce "bouclier tarifaire", moins protecteur qu'en 2022, doit entrer en vigueur le 1er janvier pour le gaz et un mois plus tard s'agissant de l'électricité. L'Etat dépensera 45 milliards d'euros pour le financer. Une fois déduite la contribution apportée par les producteurs d'énergies renouvelables, le coût réel pour l'Etat sera de 16 milliards d'euros.

10.764 postes de fonctionnaires en plus

Les 120.000 suppressions de postes de fonctionnaires promises lors du premier quinquennat Macron sont bien loin : le projet de budget pour 2023 prévoit près de 11.000 emplois en plus dans la fonction publique d'Etat. Le ministère de l'Intérieur (+3.100 emplois), la Justice (+2.300) ou l'Education nationale (+2.000) connaîtront de fortes hausses d'effectifs l'an prochain, dans le cadre d'un budget globalement favorable aux ministères régaliens, davantage qu'à celui de l'Economie (-508 postes) ou des Solidarités (-51).

La loi de programmation des finances publiques, présentée lundi également, prévoit cependant "noir sur blanc" la stabilité des effectifs d'agents publics d'ici la fin du quinquennat en 2027, a souligné le ministre des Comptes publics Gabriel Attal.

26,5 milliards d'euros pour l'écologie

Il s'agit du budget en 2023 de la mission "Ecologie, développement et mobilité durables", soit moins que pour l'année 2022 (29,9 milliards votés cet été). Et la baisse devrait continuer en 2024 et 2025, avec 24,6 milliards de crédits alloués chaque année.

935 millions d'euros pour augmenter le salaire des profs

Dans ce budget 2023, le gouvernement prévoit une augmentation "inédite" du salaire des enseignants. Une enveloppe de 935 millions d'euros qui permettra des promotions avec "un socle de 10% en moyenne" et des hausses pour rémunérer des tâches supplémentaires. Au total, le coût pérenne en année pleine de ces revalorisations d'enseignant "dépassera 2 milliards d'euros", selon le projet de loi de finances.

Des concertations autour des rémunérations doivent s'engager à partir du 3 octobre avec les partenaires sociaux. Le gouvernement s'est engagé à ce qu'aucun enseignant ne gagne moins de 2.000 euros net par mois. Une enveloppe de 1,7 milliard d'euros est aussi allouée pour financer la hausse du point d'indice au 1er juillet 2022 pour l'ensemble des personnels du ministère. Au total les crédits de l'enseignement scolaire sont en hausse de 3,7 milliards d'euros. Le budget de l'Education nationale atteint 60,2 milliards d'euros.

Le budget 2023 prévoit en outre une "diminution du nombre d'enseignants et de personnels administratifs de 1.985 équivalents temps-plein (ETP) à l'échelle de la mission tout en assurant la progression du taux d'encadrement dans le premier degré et sa stabilité dans le second degré". Le gouvernement justifie cette diminution du nombre total d'enseignants par "la baisse importante de la natalité depuis 2014 a des incidences sur la démographie scolaire dans le premier et le second degrés, le nombre d'élèves devant baisser de près de 500.000 entre 2022 et 2027". Seuls les accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) verront leur nombre augmenter. Quatre mille équivalents temps plein supplémentaires d'AESH sont prévus en 2023.

60 milliards d'euros pour la dette

Avec la remontée des taux d'intérêt engagée par les banques centrales pour contenir l'inflation, le coût des "engagements financiers de l'Etat", c'est-à-dire sa dette pour l'essentiel, s'est renchéri et doit dépasser les 60 milliards d'euros en 2023. C'est le deuxième poste de dépense le plus important pour l'Etat après celui de l'éduction nationale.

5.900 places d'hébergement pour les réfugiés et demandeurs d'asile

Le gouvernement va créer 5.900 places d'hébergement dédiées aux réfugiés et aux demandeurs d'asile dans différents centres d'accueil et d'hébergement d'urgence, selon le projet de budget 2023. L'Etat prévoit une hausse de 6% de l'enveloppe "immigration, asile et intégration". Les crédits de cette mission progressent de 113 millions d'euros par rapport à 2022 pour atteindre 2,01 milliards d'euros et doivent notamment permettre l'ouverture de 2.500 places en centres d'accueil pour demandeurs d'asile, selon les documents budgétaires de Bercy.