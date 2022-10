Budget 2023 : les principales mesures contenues dans le projet de loi examiné à l'Assemblée

L'Assemblée nationale a entamé lundi l'examen du projet de budget 2023 . Jugé dispendieux par la droite, "austéritaire" à gauche, "soumis" à Bruxelles selon le RN, le texte est vivement contesté par les oppositions. Plus de 3.500 amendements ont été déposés. "La seule limite que nous fixons c'est : pas de dépenses publiques supplémentaires. Il faut que, à l'euro près, nous nous retrouvions dans notre budget, mais on peut parfaitement dire 'nous nous préférons mettre plus de moyens sur ce sujet et faire des économies là-dessus'. Nous sommes prêts à écouter les oppositions, simplement on ne peut pas dialoguer tout seul", a assuré Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, sur franceinfo ce mardi.

Voici ce qu'il savoir du projet de loi de finances, dont l'examen au Parlement s'annonce houleux.

Croissance et inflation

Malgré les incertitudes liées à la guerre en Ukraine et aux difficultés économiques des partenaires commerciaux de la France, le ministère des Finances prévoit une croissance positive en 2023, à hauteur de 1%. L'estimation du gouvernement est supérieure à celle de la Banque de France, qui s'attend à 0,8% de croissance l'an prochain dans le meilleur des cas et plus probablement 0,5%, ou encore à celle de l'OCDE, qui table sur 0,6%. Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a d'ailleurs souligné que l'objectif d'1% est une "ambition" plutôt qu'une "certitude".

En parallèle, le gouvernement table sur un ralentissement de l'inflation à 4,3% en 2023, contre 5,4% en 2022. Deux estimations révisées de 0,1 point à la hausse par rapport à la mi-septembre. Dans l'immédiat, d'ici la fin 2022, elle devrait rester "à un niveau élevé" autour de 6%, a averti lundi. Bruno Le Maire, qui veut faire de la lutte contre la hausse des prix la "priorité immédiate" de la France et des pays européens.

Bouclier tarifaire

La hausse des prix du gaz et de l'électricité pour les particuliers sera plafonnée à 15% au début de l'année 2023. Ce "bouclier tarifaire", moins protecteur qu'en 2022, doit entrer en vigueur le 1er janvier pour le gaz et un mois plus tard s'agissant de l'électricité. L'Etat dépensera 45 milliards d'euros pour le financer. Une fois déduite la contribution apportée par les producteurs d'énergies renouvelables, le coût réel pour l'Etat sera de 16 milliards d'euros (11 pour le gaz et 5 pour l'électricité), grâce aux prélèvements obligatoires sur les producteurs d'énergies renouvelables, qui doivent reverser à l'Etat une partie des bénéfices liés à l'explosion des cours.

10.764 postes de fonctionnaires en plus

Les 120.000 suppressions de postes de fonctionnaires promises lors du premier quinquennat Macron sont bien loin : le projet de budget pour 2023 prévoit près de 11.000 emplois en plus dans la fonction publique d'Etat. Le ministère de l'Intérieur (+3.100 emplois), la Justice (+2.300) ou l'Education nationale (+2.000) connaîtront de fortes hausses d'effectifs l'an prochain, dans le cadre d'un budget globalement favorable aux ministères régaliens, davantage qu'à celui de l'Economie (-508 postes) ou des Solidarités (-51).

Dans le périmètre du ministère de la Défense, les effectifs seront eux renforcés avec plus de 1.500 nouveaux emplois, notamment "dans les domaines du renseignement et de la cyberdéfense". Et un millier de postes supplémentaires sont aussi prévus pour le ministère du Travail.

La loi de programmation des finances publiques, présentée lundi également, prévoit cependant "noir sur blanc" la stabilité des effectifs d'agents publics d'ici la fin du quinquennat en 2027, a souligné le ministre des Comptes publics Gabriel Attal.

26,5 milliards d'euros pour l'écologie

Il s'agit du budget en 2023 de la mission "Ecologie, développement et mobilité durables", soit moins que pour l'année 2022 (29,9 milliards votés cet été). Et la baisse devrait continuer en 2024 et 2025, avec 24,6 milliards de crédits alloués chaque année. Le budget pour l'Ecologie inclut plusieurs mesures phares annoncées par le gouvernement, comme le Plan vélo (250 millions d'euros) ou le "fonds vert" d'accélération de la transition écologique dans les territoires, doté de 2 milliards d'euros.

Le dispositif "MaPrimeRénov'" destiné à la rénovation énergétique est porté à 2,5 milliards d'euros (+500 millions). Le soutien au verdissement du parc automobile est doté de 1,3 milliard d'euros. Cela inclut la mesure de "leasing social", un dispositif de location de voiture électrique à prix modique, réservé aux ménages les moins favorisés. Enfin, la France ne donnera plus de garanties pour les projets à l'exportation sur aucune énergie fossile (exploration, raffinage, transport).

935 millions d'euros pour augmenter le salaire des profs

Dans ce budget 2023, le gouvernement prévoit une augmentation "inédite" du salaire des enseignants. Une enveloppe de 935 millions d'euros qui permettra des promotions avec "un socle de 10% en moyenne" et des hausses pour rémunérer des tâches supplémentaires. Au total, le coût pérenne en année pleine de ces revalorisations d'enseignant "dépassera 2 milliards d'euros", selon le projet de loi de finances.

Des concertations autour des rémunérations doivent s'engager à partir du 3 octobre avec les partenaires sociaux. Le gouvernement s'est engagé à ce qu'aucun enseignant ne gagne moins de 2.000 euros net par mois. Une enveloppe de 1,7 milliard d'euros est aussi allouée pour financer la hausse du point d'indice au 1er juillet 2022 pour l'ensemble des personnels du ministère. Au total les crédits de l'enseignement scolaire sont en hausse de 3,7 milliards d'euros. Le budget de l'Education nationale atteint 60,2 milliards d'euros.

Le budget 2023 prévoit en outre une "diminution du nombre d'enseignants et de personnels administratifs de 1.985 équivalents temps-plein (ETP) à l'échelle de la mission tout en assurant la progression du taux d'encadrement dans le premier degré et sa stabilité dans le second degré". Le gouvernement justifie cette diminution du nombre total d'enseignants par "la baisse importante de la natalité depuis 2014 a des incidences sur la démographie scolaire dans le premier et le second degrés, le nombre d'élèves devant baisser de près de 500.000 entre 2022 et 2027". Seuls les accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) verront leur nombre augmenter. Quatre mille équivalents temps plein supplémentaires d'AESH sont prévus en 2023.

Aides aux entreprises

Fidèle à sa promesse de baisser les impôts de production, le gouvernement confirme que la suppression de la CVAE (Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, NDLR) se fera sur deux ans, avec une perte de recettes de 8 milliards en 2023 et 2024. Une mesure contestée par la Nupes, qui espère des alliés à droite sur ce point, mais également par des députés de la majorité sensibles à la grogne des collectivités territoriales percevant cet impôt. La Première ministre Elisabeth Borne a tenté de calmer le jeu en promettant une hausse de leur dotation globale de fonctionnement (DGF), à 320 millions d'euros au lieu des 210 millions annoncés initialement.

Trois milliards d'euros sont en outre prévus dans le budget pour protéger les entreprises de la hausse des prix de l'énergie.

Quelque 6 milliards d'euros d'engagements sont inscrits au titre de France 2030, le programme destiné à favoriser l'innovation, a indiqué Bruno Le Maire. "En retour, nous voulons que les grandes entreprises industrielles poursuivent leur mouvement" de relocalisation et d'implantation de sites en France, a prévenu le ministre à l'attention des entreprises françaises.

60 milliards d'euros pour la dette

Avec la remontée des taux d'intérêt engagée par les banques centrales pour contenir l'inflation, le coût des "engagements financiers de l'État", c'est-à-dire sa dette pour l'essentiel, s'est renchéri et doit dépasser les 60 milliards d'euros en 2023. C'est le deuxième poste de dépense le plus important pour l'État après celui de l'Éducation nationale.

5.900 places d'hébergement pour les réfugiés et demandeurs d'asile

Le gouvernement va créer 5.900 places d'hébergement dédiées aux réfugiés et aux demandeurs d'asile dans différents centres d'accueil et d'hébergement d'urgence, selon le projet de budget 2023. L'Etat prévoit une hausse de 6% de l'enveloppe "immigration, asile et intégration". Les crédits de cette mission progressent de 113 millions d'euros par rapport à 2022 pour atteindre 2,01 milliards d'euros et doivent notamment permettre l'ouverture de 2.500 places en centres d'accueil pour demandeurs d'asile, selon les documents budgétaires de Bercy.

Une "enveloppe de secours"

"Prévoyant", le gouvernement a mis de côté une "enveloppe de secours" pour d'éventuelles aides supplémentaires en cas de nouvelle flambée des prix du pétrole, et donc des carburants à la pompe, même si selon Bruno Le Maire, "ce n'est pas le cas le plus probable". Le montant de ces crédits non affectés est un peu inférieur à 2 milliards d'euros. Toute aide en 2023 serait "ciblée (...) sur ceux qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur véhicule pour aller travailler", a indiqué le ministre.

Contribution exceptionnelle sur les surprofits des industries pétrolières

Lundi le gouvernement a déposé un amendement visant à instaurer une contribution exceptionnelle sur les surprofits des industries pétrolières. Cette contribution, à hauteur de 33%, toucherait les entreprises dont le résultat dépasserait de 20% la moyenne des quatre dernières années. Vendredi, l'Union européenne a décidé que les 27 devront taxer les compagnies pétrolières sur leurs activités européennes de production d'hydrocarbures et de raffinage. Un taux minimum de 33 % s'appliquera aux bénéfices jugés excessifs en 2022.