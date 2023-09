Budget 2024 : augmentation de l'électricité, prêt à taux zéro prolongé, ce qui va changer dans votre quotidien

Fin du bouclier énergétique, rénovation des logements, taxes sur les autoroutes : voici comment le budget 2024 présenté ce mercredi par le gouvernement changera le quotidien des Français, s'il est voté.

Augmentation des factures d'électricité

Le bouclier tarifaire lancé à l'automne 2021 par le gouvernement pour limiter les hausses des tarifs de l'électricité va progressivement s'arrêter (celui du gaz est déjà terminé depuis fin juillet). Au total, 10 des 16 milliards d'euros d'économies dans le budget 2024 proviendront de l'extinction progressive - d'ici à fin 2024 - du bouclier tarifaire pour l'électricité.

Vos factures vont donc progressivement augmenter. Les tarifs réglementés de l'électricité, dont dépendent 23 millions de clients et qui ont augmenté de 31% depuis 2021, augmenteront encore de 10% maximum en février 2024, selon l'engagement du gouvernement.

L'État prend actuellement encore en charge "37% de la facture d'électricité des Français", indiquait mi-septembre la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher.

Retraites revalorisées

Les ménages verront le barème d'imposition sur le revenu indexé sur l'inflation et rehaussé de 4,8%, mais ils devront attendre 2025 pour voir se concrétiser la promesse d'une réduction d'impôts de deux milliards. Les retraites seront revalorisées de 5,2% au 1er janvier , et les prestations sociales de 4,6% au 1er avril.

Prêt à taux zéro prolongé

Pour les familles des classes moyennes qui souhaitent devenir propriétaires dans un contexte de remontée des taux d'intérêt, le prêt à taux zéro "est prolongé" pour quatre ans. En revanche, il est "recentré", et exclura par exemple le financement de l'installation de dispositifs de chauffage fonctionnant aux énergies fossiles. Ce PTZ profite à "60.000 personnes par an" selon l'ancien ministre du Logement Olivier Klein, interrogé en juin sur France Bleu .

De plus, des aides soutiendront "la montée en charge des rénovations performantes aidées et accompagnées" par MaPrimeRénov', avec un objectif de 200.000 rénovations en 2024. "Au total, près de 5 milliards d'engagement sont prévus en 2024 pour accompagner les Français dans la rénovation de leurs logements, soit une hausse de 1,6 milliard d'euros des engagements par rapport à 2024", indique le gouvernement. Au total, 68 millions d'euros seront également consacrés à MaPrimeAdapt', nouveau dispositif servant à adapter les logements au handicap et à la perte d'autonomie qui "sera ouvert aux personnes handicapées sans condition d'âge", promet l'exécutif.

Malus auto relevés pour les véhicules les plus polluants

Pour les véhicules les plus polluants, les malus sont relevés pour les particuliers comme pour les flottes d'entreprise. Le "bonus écologique" à l'achat de voitures électriques sera maintenu, mais dépendra l'an prochain de leur "score environnemental", notamment de leur distance d'acheminement, aux dépens sans doute des véhicules chinois.

Nouvelle taxe sur les autoroutes, mais pas de hausse des tarifs, selon Bruno Le Maire

Le gouvernement veut instaurer en 2024 une nouvelle taxe sur les grandes concessions autoroutières et les grands aéroports, qui doit rapporter 600 millions d'euros annuels, afin de financer la transition écologique. Il n'y aura pas de répercussion sur les tarifs des péages, assure Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, en raison de la formule juridique choisie qui l'interdira selon lui aux sociétés concessionnaires d'autoroutes. Il répondait au président de Vinci Autoroutes, Pierre Coppey, qui a déclaré qu'"une hausse des taxes, c'est inévitablement une hausse".

"Chaque entreprise" aérienne sera, elle, "libre" de fixer ses tarifs, mais de son côté, le gouvernement n'imposera pas de taxe additionnelle sur les billets d'avion en 2024, une piste un temps évoquée par le gouvernement, a-t-il aussi dit.