Budget de la Sécurité sociale : les principales mesures du projet de loi

Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale a été présenté ce mercredi en Conseil des ministres. Déficit révisé à la hausse, lutte contre les pénuries de médicaments, maîtrise des dépenses liées aux arrêts maladie, culottes et coupes menstruelles remboursées pour les jeunes... Voici ce qu'il faut retenir du projet.

Déficit

Le déficit de la Sécurité sociale est plus important que prévu dans la dernière loi de financement en avril : il est estimé à 8,8 milliards d'euros en 2023, puis 11,2 milliards en 2024. Les comptes sont plombés notamment par la hausse des dépenses de l'Assurance maladie.

Et les dépenses de santé risquent en 2024 de "s'avérer plus élevées que prévu", estime dans un avis le Haut conseil des finances publiques, qui juge optimistes certaines prévisions de dépenses et d'économies.

Économies en santé

Le gouvernement vise une économie de 3,5 milliards d'euros sur les dépenses de l'Assurance maladie, dont : 1,3 milliard sur les produits de santé (essentiellement des baisses de prix des médicaments), 240 millions sur les soins de ville (en particulier les labos d'analyse) et 1,25 milliard liés à la "responsabilisation" des professionnels et patients.

C'est dans cette dernière enveloppe que "pourra éventuellement" trouver sa place une hausse des franchises médicales - reste à charge des assurés - sur les médicaments ou chez le médecin, actuellement absente du texte mais toujours en "discussion".

Lutte contre la fraude

Pour lutter contre la fraude aux cotisations sociales, le gouvernement veut s'attaquer à la "sous-déclaration" de chiffre d'affaires des micro-entrepreneurs employés par les plateformes numériques, un manque à gagner évalué à 800 millions d'euros en 2021. D'ici 2027, les plateformes numériques devront directement prélever ces cotisations.

Le gouvernement prévoit d'autres mesures, comme la possibilité, en cas de fraude avérée d'un professionnel de santé, de supprimer des aides financières octroyées par l'assurance maladie.

Maîtrise des dépenses d'arrêts maladie

Pour lutter contre l'explosion des dépenses liées aux arrêts maladie, le gouvernement renforce les pouvoirs de contrôle de l'assurance maladie, et des entreprises. Le médecin contrôleur mandaté par l'employeur - médecins agréés - pourra suspendre le versement des indemnités aux patients lorsqu'il estime l'arrêt injustifié, avec une possibilité de recours de l'assuré.

Le texte limite aussi à trois jours la durée des arrêts prescrits par téléconsultation (sauf exceptions, notamment pour le médecin traitant).

Le gouvernement entend "travailler" dans les prochains mois sur une réforme plus "structurelle" des indemnités journalières.

Incitation aux transports partagés

Les patients qui refuseront une offre de transport sanitaire (véhicule sanitaire léger ou taxi conventionné) partagée avec un autre patient, sans raison médicale valable, devront faire l'avance de frais, et ne seront remboursés que sur la base du prix d'un transport partagé.

Pénuries de médicaments

En cas de ruptures d'approvisionnement sur un médicament, la délivrance à l'unité pourra être rendue obligatoire par arrêté. Les pharmaciens devront alors délivrer "la quantité adaptée" plutôt qu'une boîte entière.

Le gouvernement pourra aussi rendre obligatoire la réalisation d'un test rapide d'orientation diagnostique, pour délivrer par exemple certains antibiotiques.

"Pacte" avec l'industrie pharmaceutique

L'exécutif réforme la "clause de sauvegarde", une contribution financière versée par les entreprises pharmaceutiques à l'Assurance maladie lorsque leur chiffre d'affaires médicaments croît très vite. Elle sera désormais calculée différemment, et abaissée à 1,6 milliard pour 2023 et 2024 (contre 1,7 puis 2 milliards attendus).

En contrepartie, il "sera demandé aux entreprises des efforts de baisse des prix de 1 milliard d'euros dont 850 millions sur les médicaments", et de "participer de façon très active" à la maîtrise des volumes.

Précarité menstruelle

Comme promis en mars , les protections périodiques réutilisables, c'est-à-dire les culottes et coupes menstruelles, seront désormais remboursées pour les femmes de moins de 26 ans et toutes les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire.

Le texte grave aussi dans la loi la gratuité des préservatifs pour tous les assurés de moins de 26 ans.

Papillomavirus

Le texte crée un cadre pour permettre à l'Assurance maladie de rémunérer directement des professionnels de santé libéraux, étudiants ou retraités mobilisés pour la campagne de vaccination contre le papillomavirus (HPV) au collège, qu'ils soient médecins, infirmières, sage-femmes ou pharmaciens), avec des tarifs fixés par la voie réglementaire.

Une tarification des hôpitaux en évolution

Emmanuel Macron veut réduire la tarification à l'acte dans les hôpitaux. Introduite en 2003, elle est souvent accusée d'avoir poussé les établissements dans une course aux actes lucratifs et aux rendements.

Le projet de loi propose d'introduire deux autres modes de financement, l'un basé sur des "objectifs de santé publique" et l'autre sur "des missions spécifiques". Mais cette réforme complexe ne commencera vraiment à être appliquée qu'au 1er janvier 2025.