Budget des étudiants à Pau : "je ne m'en sors pas"

Avec l'inflation, maitriser son budget quand on est étudiant devient "une vrai prise de tête". Une préoccupation permanente pour ceux qui n'ont pas la chance d'habiter chez leurs parents ou qui ne reçoivent de leur part qu'une petite aide. Sarah est étudiante étrangère, en 2e année d'informatique sur l'université de Pau. Ses parents au Maroc, lui envoient dit-elle "la moitié de leurs salaires" pour qu'elle puisse faire ses études en France. Avec les prix qui augmentent, elle va être obligée de reprendre un job pour pouvoir boucler ses fins de mois. "En début d'année, il y a les frais d'inscription à payer. Je les paye en trois fois. Pour les courses, ça a augmenté. Aujourd'hui, ça me fait 120 à 150 € par mois. J'avais démissionné de mon travail de serveuse pour me concentrer davantage sur mes études mais je vais devoir chercher autre chose. Je ne m'en sort pas vraiment."

ⓘ Publicité

Pour Lisa, en 1ere année de licence d'anglais, cette première année d'autonomie financière est aussi compliquée. Avec 100 euros de bourse, elle n'a pas pu obtenir une chambre d'étudiant au CROUS. La liste d'attente était trop longue. Elle loue donc un petit studio et fait très attention à la moindre de ses dépenses. Pour les courses, elle vise le bas de gamme : "Je vais vers les prix les moins chers." Ses parents peuvent l'aider mais pour eux aussi c'est difficile explique-t-elle : "Pour eux, ça fait beaucoup. Ils font ce qu'ils peuvent mais c'est assez serré au niveau du budget."

Choisir entre manger ou se soigner

Lucile a elle aussi remarqué que tout devenait plus cher. Si elle arrive à s'en sortir, c'est grâce à son emploi dans un fastfood. "Avant je ne vivais pas du tout. Je payais mon loyer, je mangeais et ça s'arrêtait là." La santé est aussi une préoccupation financière dans sa vie d'étudiante. "J'ai de la chance," reconnait-elle. "Je suis suivie par la médecine préventive de l'université donc je ne paye pas très cher. Je sais que je dois changer mes lunettes mais si je n'avais pas de travail, je ne pourrais pas me les payer."

.