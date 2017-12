La Fédération Hospitalière de France prévoit un déficit historique de 1,5 milliard d'euros. En cause : les plans d'économies successifs et la baisse des tarifs hospitaliers. Mais à l'hôpital de Bayonne, la situation est meilleure : il devrait dégager un excédent de 900.000 euros en 2017.

Bayonne, France

"C'est dur, mais c'est moins pire qu'ailleurs"... Le constat mitigé de Thierry Morel, délégué CFDT à l'hôpital de Bayonne. Car pour garder un budget à l'équilibre, on en demande plus aux personnels hospitaliers. Depuis quatre ans, le nombre d'actes augmente de 4% chaque année. Mais les effectifs, eux, ne suivent pas. Vingt personnes ont été recrutées cette année. Ce n'est pas assez selon lui : "Avoir plus d'actes, ça veut dire faire marcher la machine plus vite, cela se ressent sur les équipes", explique-t-il, "on a un taux d'accidents du travail qui est aujourd'hui supérieur que dans le milieu du bâtiment, on a de plus en plus d'agents jeunes victimes de maladies professionnelles".

On a un taux d'accidents du travail supérieur au milieu du bâtiment" - regrette un responsable syndical

La direction déplore cette situation, mais est elle-même bloquée : le prix des actes baisse encore cette année, de quasiment 1%. Il faut donc trouver des recettes ailleurs. Jean-Bernard Cazenave, directeur financier de l'hôpital : "Aujourd'hui, il faut tout regarder à la loupe", explique-t-il, "on essaye d'optimiser notre organisation et on renégocie tous les contrats, comme ceux d'énergie, d'assurance". "On cherche à optimiser nos dépenses partout où c'est possible", raconte le cadre.

A Bayonne depuis 4 ans, le nombre d'actes augmente de 4% chaque année

Depuis 10 ans, les hôpitaux sont rémunérés à l'acte : plus ils font d'opérations, de scanner ou de radios, plus ils dégagent d'argent. Cela tombe bien. Au pays Basque, la population augmente, et donc la demande de soins également. Et puis l'hôpital investit aussi dans des activités de pointe, qui "attirent" les patients. "Il y a certaines spécialités, comme la neurochirurgie ou la médecine nucléaire, qui nous permettent de soigner des patients qui, avant, étaient transférés à Bordeaux ou ailleurs", raconte Jean-Bernard Cazenave. De même, un robot chirurgical dernier cri a par exemple été présenté la semaine dernière.

C'est donc une équation difficile à trouver : investir dans des technologies de pointe pour pouvoir soigner le plus grand monde, tout en restant dans les équilibres budgétaires. Le ministère de la santé diminue cette année encore le remboursement des actes hospitaliers, de 0,9%.