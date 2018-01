Un rapport de la Chambre régionale des comptes, dévoilé ce mercredi, épingle la gestion du budget de la ville. Une gestion comptable douteuse en 2013 et 2015 qui aurait permis de masquer son déficit. Une pratique que dénonce, entre autres, l'élu de l'opposition, Matthieu Rouveyre depuis juin 2016.

Bordeaux, France

Matthieu Rouveyre veut qu'Alain Juppé s'explique devant les élus de la ville pour faire "toute la lumière" sur la gestion des comptes de Bordeaux. Le chef de file de l'opposition socialiste à la mairie de Bordeaux met en avant un rapport de la chambre régionale des comptes. Le document met en doute la sincérité des écritures comptables de la ville en 2013 et 2015. Une pratique pour masquer son déficit et son endettement. Des faits que Matthieu Rouveyre, dénonce depuis deux ans. Pour lui ce rapport prouve ses accusations, il parle de "cavalerie budgétaire".

"Alain Juppé a utilisé des exercices comptables pour cacher le fait que les comptes de la ville sont dans le rouge"

En 2016, certains élus de l'opposition ont introduit un recours devant le tribunal administratif à ce sujet. Aujourd'hui, cette action en justice est toujours en cours. "Pour masquer les déficits des comptes de la ville Alain Juppé a enregistré des recettes d'emprunts, mais d'un emprunt qui n'existe pas. Par exemple, si l'on regarde l'exercice 2015, il a inscrit 49 millions, dans la colonne emprunt mais à aucun moment cet emprunt n'a été contracté. Cela veut dire que les recettes inscrites étaient fictives et n'avaient qu'un seul objet : dissimuler un résultat du compte administratif de la ville qui était négatif." Matthieu Rouveyre - élu de l'opposition

Matthieu Rouveyre, chef de file de l'opposition socialiste à Bordeaux, dénonce la gestion des comptes de la ville entre 2010 et 2016 Copier

"Alain Juppé est piégé, il se retrouve pris le doigt dans le pot de confiture"

Mais pour le maire de Bordeaux, Alain Juppé, cité par nos confrères de Sud-Ouest, cette pratique est tout à fait conforme à la législation. Matthieu Rouveyre lui conteste cette explication : "Alain Juppé est piégé et se retrouve pris le doigt dans le pot de confiture" déclare-t-il en poursuivant "il est dos au mur et cherche une ligne de défense en prétendant que d'autres collectivités aurait recours à de telles pratiques. Je met au défi Alain Juppé de nous citer une seule commune qui pratiquerait des écritures insincères pour cacher son déficit; et évidemment une commune qui n'aurait pas été condamné soit par la justice administrative, soit fait l'objet d'observations d'une chambre générale des comptes. Autrement dit, quand Alain Juppé prétend que cette pratique est courante c'est absolument faux" affirme l'élu de l'opposition.

Alain Juppé devrait s'exprimer sur ce sujet lundi lors du prochain conseil municipal.