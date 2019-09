Budget participatif au Mans : choisissez parmi 43 projets !

Le Mans, France

La Ville du Mans a reconduit pour la deuxième année son budget participatif, c'est à dire la possibilité pour les habitants de proposer des projets à réaliser dans la limite de 120.000€ chacun dans une enveloppe globale de 840.000€. La collectivité a retenu 43 propositions parmi les 268 qui lui ont été faites. Les Manceaux peuvent maintenant voter pour choisir les projets qu'ils voudraient voir mis en oeuvre.

Vote électronique ou papier jusqu'au 13 octobre

Pour permettre ce vote, la Ville du Mans a mis en place un site dédié. Mais cette année, il est aussi possible de voter sous forme papier, la municipalité s'étant rendue compte que de nombreuses personnes (notamment âgées) n'avaient pas participé à la consultation l'an dernier car elles n'étaient pas familières de l'outil informatique. Chacun peut voter pour sept projets maximum. Il y aura ainsi une réalisation par grand quartier de la Ville du Mans, de sorte d'équilibrer les chantiers : l'équipe municipale a en effet constaté que très peu d'habitants des Sablons ou des quartiers Sud avaient voté l'an dernier

► Budget participatif, saison #2 : découvrez les projets retenus

Comme l'an dernier, la moitié des projets retenus concerne la plantation d'arbres et de fleurs ainsi que l'installation d'espace de jeux pour enfants ou d'infrastructures sportives, type parcours santé ou terrain de basket. La deuxième dominante relève de l'art dans la Ville avec à nouveau des projets de fresques, comme celles qui ont été peintes, par exemple en bas du Palais des Congrès ou avenue Rostov sur le Don.

Ni hippopotame dans la Sarthe, ni toboggan dans le tunnel

Au rayon des classiques, l'installation de nichoirs à oiseaux ou chauve-souris, la mise en service de pompes à vélos en libre accès, ou encore l'aménagement de bancs publics. Pour le reste, parmi les projets originaux, on peut retenir un circuit pour drones ou bien un mur de tir au but interactif. C'est à dire des cibles qui s'allument et qu'il faut viser avec un ballon. Plusieurs projets ont été refusés comme par exemple, un gros hippopotame en plastique sur la Sarthe ou l'installation d'un grand toboggan, en centre-ville, au niveau du tunnel.

Pas d'édition en 2020, à cause des élections municipales

L'année prochaine, la Ville du Mans ne proposera pas de nouvelle consultation. "La saison 3 du budget participatif s'appellera : élections municipales!", annonce en souriant Christophe Counil, maire-adjoint chargé de la vie des quartiers. Les projets retenus pour l'année 2019 seront dévoilés à la mi-novembre.