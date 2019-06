Budget participatif de Bordeaux : l'écologie au cœur des projets lauréats

Le maire de Bordeaux, Nicolas Florian, a dévoilé ce vendredi les 41 projets lauréats de la première édition du budget participatif et la plupart favorisent l'écologie. Ils devraient voir le jour dans les deux prochaines années.

Bordeaux, France

Plus de 13 000 Bordelaises et Bordelais ont voté pour les projets qu'ils souhaitent voir apparaître dans leur ville. La première édition du budget participatif est un "succès" selon la mairie. 407 projets avaient été déposés par les habitants. 41 viennent d'être désignés lauréats. Et la plupart d'entre eux sont en lien avec le développement durable.

Les deux tiers des projets concernent l'écologie. Un engouement félicité par le maire de Bordeaux, Nicolas Florian, au moment d'annoncer les lauréats. Il souligne une "prise de conscience" des citoyens bordelais.

Une réalisation progressive des projets

La Ville prévoit une enveloppe de 2,5 millions et demi d'euros pour financer ces 41 projets. Ils doivent être réalisés dans les deux années à venir mais tous ne verront pas le jour en même temps. Leur durée de mise en place peut varier.

Certains devraient néanmoins apparaître dans les "prochains jours", d'après la mairie. C'est le cas notamment des composteurs communs à tous les habitants qui seront installés dans toute la ville. Des nichoirs à chauve-souris et hirondelles devraient aussi bientôt être installés dans les arbres afin de faire fuir les moustiques-tigres.

A long terme, des arbres seront plantés partout où c'est possible (à l'angle des rues, sur des places, etc.) L'objectif est de lutter conter les îlots de chaleur urbain et favoriser la biodiversité.

D'autres projets encouragent les déplacements en transports doux. Des pompes à vélo accessibles gratuitement et en libre-service. Des garages à vélo dans toute la ville. Et la lutte contre la pollution des mégots sur les trottoirs est au cœur d'un autre projet. Des cendriers interactifs pour recycler les filtres seront installés à chaque arrêt de bus, à la sortie des lycées ou encore des grands magasins.

Vu le succès obtenu, le maire, Nicolas Florian, prévoit d'ores et déjà une 2ème édition du budget participatif l'an prochain.