Budget participatif en Dordogne : vous avez jusqu'à vendredi pour déposer votre dossier de demande de financement

24000 Périgueux, France

Le budget participatif lancé par le conseil départemental de la Dordogne au mois de juillet remporte un vif succès. A ce jour, 450 dossiers ont été déposés pour être financés par le département. L'enveloppe d'un montant de un million d'euros est destinée à financer des projets déposés par des citoyens du département. La clôture des dépôts de dossiers a lieu ce vendredi 11 octobre.

450 dossiers déjà déposés dans toute la Dordogne

Sur les 450 dossiers déposés, l'environnement et la solidarité représentent 60% des propositions. On trouve ensuite le sport ( 15%), la culture (15%), les mobilités (7%) et le numérique (3%). A noter que 7% des dossiers sont déposés par des jeunes. Les propositions sont très variées et proviennent des quatre coins de la Dordogne: un bus électrique de campagne à Thiviers, une mini-bergerie itinérante dans le nontronnais, une aire de skate à saint-Méard-de-Gurçon, un composteur collectif au parc Gamenson à Périgueux, un mur de street art à Prigonrieux, des couloirs d'athlètisme pour le stade de Thiviers, une école de cirque aux Eyzies ou encore le wi-fi gratuit dans la commune d'Excideuil . La liste des dossiers déposés est consultable sur le site internet.

Tous les Périgourdins appelés à voter pour choisir les projets qui seront financés

Ce samedi 12 octobre, ce sera la dernière réunion de la commission citoyenne qui effectue un premier tri parmi les dossiers proposés. Entre la mi-octobre et la mi-novembre, les services du département examineront la faisabilité des projets retenus. A la mi-novembre, une liste de projets sera soumise au vote de tous les Périgourdins. Entre la mi-novembre et la mi-décembre, chacun pourra voter dans les mairies, sur les marchés et sur internet.

Mi-décembre la liste des projets rendue publique

A la mi-décembre, on connaîtra la liste des projets qui seront financés dans le cadre du budget participatif. Il y en aura au minimum un pour chacun des 50 cantons du département. Germinal Peiro, le président du conseil départemental de la Dordogne, a déjà annoncé que l'opération serait renouvelée l'année prochaine.

Si vous voulez déposer un dossier, vous devez le faire sur le site dédié du conseil départemental de la Dordogne.