Budget rectificatif : ce que contient le projet de loi adopté à l'Assemblée

L'Assemblée nationale a voté en première lecture, dans la nuit de mardi à mercredi le second volet des mesures en soutien au pouvoir d'achat. Ce projet de budget rectifié pour 2022 contient notamment une remise sur le carburant jusqu'à la fin de l'année.

Après quatre jours de débats, l'Assemblée nationale a achevé, dans la nuit de mardi à mercredi, l'examen en première lecture du budget rectificatif pour 2022. En fin de semaine dernière, les députés avaient déjà adopté un projet de loi "d'urgence" en soutien au pouvoir d'achat, soit un total de vingt milliards d'euros d'aides. Ce second texte prévoit 44 milliards d'euros de dépenses supplémentaires.

La remise carburant prolongée jusqu'en fin d'année

Sur ce total, près de dix milliards seront consacrés au financement de la renationalisation à 100% d'EDF. Toujours à propos d'énergie, le projet de loi acte notamment la prolongation de la remise carburant jusqu'à la fin de l'année (30 centimes par litre en septembre-octobre, puis 10 centimes en novembre-décembre). Le texte prévoit aussi la revalorisation du point d'indice des fonctionnaires. Plus controversée, ce budget rectifié entérine la suppression de la redevance audiovisuelle (138 euros par an et par ménage).

Plus d'heures supplémentaires défiscalisées

D'autres mesures d'inspiration libérale figurent également dans ce budget rectifié, comme la hausse du plafond de défiscalisation des heures supplémentaires, porté à 7.500 euros et la possibilité pour les entreprises de racheter les jours de RTT de leurs salariés.

A plusieurs reprises durant l'examen du texte, la majorité s'est retrouvée prise en défaut par le vote des députés, notamment lorsqu'ils ont approuvé le déblocage de 230 millions d'euros d'aides pour les foyers se chauffant au fioul ou encore concernant le financement du RSA (revenu de solidarité active). Les départements, qui le distribuent, devraient recevoir 120 millions d'euros pour compenser la hausse de son montant.