Budgets participatifs: la Touraine en action

Envie de vous impliquer dans la vie locale ? Pensez aux budgets participatifs mis en place par divers organismes et institutions de Touraine.

Le principe des budgets participatifs est simple : un organisme prévoit une enveloppe budgétaire que tous les citoyens peuvent s’approprier en formulant des projets. Une étude de faisabilité permet d’écarter les projets non réalisables techniquement, puis la dernière phase est celle du vote : on choisit le(s) projet(s) qu’on souhaite voir réalisés !

L’Université de Tours mène l’expérience pour la 3ème année consécutive. Les étudiants du site Grammont ont ainsi 30 000 € cette année pour rêver leur université. Des prises électriques dans les amphis, une capsule de sieste à la bibliothèque, un stade sportif… On peut tout imaginer, et la faisabilité et le vote étudiant feront le reste. Les projets sont consultables sur le site internet de l'université avant un vote prévu fin mars 2020.

Le Département Touraine a lui aussi lancé l’expérience, avec 1,4 millions d’euros dans la balance. Le dépôt des projets est ouvert à tous (y compris aux mineurs avec un budget spécial jeunes), jusqu’au 31 mars prochain. Alors direction le site internet dédié pour lire les premiers projets déposés ou formuler le vôtre !