Bugatti, le constructeur de voitures de luxe alsacien ouvre les portes de son atelier

Bugatti fait rêver les passionnés d’automobile. Le mystère qui entoure ses clients, et ses voitures qui allient luxe et sport, font d’elle une entreprise emblématique d'Alsace, où elle s'est implantée il y a 110 ans.

Molsheim, France

A Molsheim, l’accueil des clients se fait par l’entrée historique. L'arche en pierre qui donne sur la cour du château, là où Ettore Bugatti, le fondateur, recevait lui-même ses clients. Les futurs acheteurs peuvent choisir tous les détails qui composeront leur Bugatti. "On a des gens qui viennent avec des échantillons de couleur comme des vernis à ongles ou des sacs, et Bugatti travaille pour leur offrir ce qu'ils souhaitent", confie Matthieu Waltmann, communicant.

L'entrée historique est utilisée uniquement par les clients - DR

Il faut trois mois pour commander les pièces et deux mois pour assembler la voiture. Dans l’atelier de 1200 m², 23 ouvriers fabriquent environ un véhicule tous les quatre jours. Avant d’être livré chaque modèle est soigneusement testé et examiné pour qu’il soit parfait. Le dernier examen, peut durer jusqu'à six heures. La voiture est installée sous des néons afin de vérifier qu’elle ne comporte aucun défaut. "On doit ça à nos clients", justifie Matthieu Waltmann. Le dernier modèle coûte près de 2,5 millions d’euros.

L'assemblage est minutieux, tout est fait à la main © Radio France - Mado Oblin

L’usine produit 70 à 80 voitures par an

En deux ans, Bugatti a produit près de 200 Chiron et Chiron sport. La série est limitée à 500 exemplaires. Pour ses 110 ans l’entreprise a produit une dizaine de modèles aux couleurs du drapeau tricolore. Christophe Piochon, directeur général, revendique cet attachement territorial : "Nous sommes très fiers de rappeler au monde entier que nous sommes français, et basés en Alsace", explique-t-il, enjoué.

On a la chance d’avoir un patrimoine fort, mais il faut aussi penser au futur et comment on peut développer la marque. C’est là position stratégique que nous étudions actuellement.

La firme veut s’ouvrir un peu plus à ses fans locaux, mais fidèle à elle-même, elle ne dira pas comment.