Bugeat : vers un abandon définitif du projet très controversé d'usine à pellets

Sauf rebondissement de dernière minute il n'y aura pas d'usine à pellets à Bugeat. Ce jeudi matin le tribunal administratif de Limoges examinait le recours déposé par les opposants à ce projet. Le rapporteur du tribunal a requis l'annulation de l'autorisation préfectorale. Les juges devraient rendre leur décision dans une dizaine de jours au plus. Le projet était déjà très compromis par la mise en liquidation judiciaire fin 2019 de l'entreprise Somival à l'origine de celui-ci. "Ça fait un an que Gaudriot (PDG de Somival NDLR) et les élus locaux essaient de sauver la face en disant que le projet n'est pas abandonné, qu'il peut être revendu à quelqu'un, un groupe canadien ou je ne sais quoi, explique Antoine Gatet de l'association Sources et Rivières du limousin. Sauf que juridiquement ça ne se passe pas comme ça. Il y a une autorisation environnementale et en l'occurrence elle est illégale." Selon lui il est donc temps de "siffler la fin de la récré".

à lire aussi Le projet contesté d'usine à pellets en haute Corrèze est très fortement compromis