Bugs informatiques : des agents de la Caf des Landes se mettent en grève

Des agents de la Caf des Landes se mettent en grève tous les jours de 14h à 15h pour protester contre des défaillances informatiques qui compliquent leur travail et retardent le versement des allocations logements à certains bénéficiaires.

Depuis lundi 8 novembre, des agents de la Caf des Landes, à Mont-de-Marsan et à Dax, cessent le travail tous les jours de 14h à 15h, à l'appel du syndicat Force Ouvrière (FO), pour dénoncer notamment leurs conditions de travail. Ils mettent en cause le système informatique de la Caf, victime de bugs à répétition depuis le début de l'année. Selon FO, les agents ne peuvent pas aussi rapidement qu'avant valider les demandes d'allocations logement et le versement est donc retardé pour certains bénéficiaires.

"Il y a des anomalies, des ralentissements énormes, des bugs depuis le mois de janvier, depuis la mise en place de de la nouvelle législation sur l'allocation logement" explique Caroline Helliant, déléguée syndicale FO à la Caf de Mont-de-Marsan. Il y a parfois, selon FO, des retards de plusieurs jours ou plusieurs semaines pour le versement des APL. Cela génère parfois des tensions, avec des bénéficiaires agressifs. "Il y a des gens qui ne comprennent pas, qui s'agacent, il y a des incivilités de plus en plus fréquentes, des actes de violence qui peuvent démarrer" témoigne Caroline Helliant.

Dans un communiqué, la direction de la Caf des Landes explique être "pleinement consciente de la fatigue actuelle de ses agents" et précise qu'un "dialogue" a été engagé avec les salariés. Elle précise que, pour l'instant, la grève n'a pas d'impact pour les usagers.