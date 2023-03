Buitoni : l'usine de Caudry "ne doit pas fermer" estime le ministre Roland Lescure

Ce sont deux cas de figure différents, mais avec à chaque fois une forte implantation sur le territoire et des dizaines d'emplois menacés. A Caudry (Nord), un rassemblement a été organisé ce lundi en soutien aux salariés de l'usine Buitoni , dont l'activité a été suspendue, un an après le scandale des pizzas contaminées. A Escaudœuvres, le groupe Tereos compte lui fermer sa sucrerie et reclasser 123 salariés, en raison de la hausse des coûts de l'énergie et la baisse attendue de la production de betteraves.

Produire autre chose que des pizzas à Caudry ?

"Les salariés ne doivent en aucun cas être victimes d'un drame sanitaire dont ils ne sont pas responsables", déclare ce mardi matin Roland Lescure sur France Bleu Nord, à propos de l'usine de Caudry. Ce lundi, le ministre délégué chargé de l'Industrie s'est rendu sur place et a donné quinze jours au groupe Nestlé pour trouver une solution : "Je pense que cette usine ne doit pas fermer. Elle a été entretenue, on a fait des investissements et maintenant, aux dires des salariés, elle est propre comme un sou neuf, elle est prête à fonctionner."

Pour contourner la baisse des commandes, est-il possible de réorganiser la production pour produire autre chose que des pizzas à Caudry ? "La discussion ne fait que commencer, répond Roland Lescure, invité ce mardi de France Bleu Nord. Ça fait un an qu'on est dans cette situation. On aurait pu prendre des décisions plus en amont. Nestlé avait décidé de réinvestir dans l'entreprise de manière à produire à nouveau des pizzas. On nous dit aujourd'hui que les commandes ne sont pas au rendez-vous. Soit on donne plus de temps et plus d'ampleur au marketing, soit on passe à autre chose."

Une nouvelle réunion autour du préfet concernant Tereos

Si on en croit le ministre délégué, les discussions ont aussi été agitées avec la direction de Tereos, qui a annoncé son intention de fermer sa sucrerie d'Escaudœuvres : "J'ai passé 1 h avec la direction hier. Et non, je n'ai toujours pas compris les raisons stratégiques qui poussent à fermer une usine aujourd'hui, alors que le groupe qui souffrait il y a quelques années gagne désormais de l'argent. Donc je ne leur ai pas donné deux semaines, je leur ai donné trois jours. J'ai besoin de comprendre les raisons stratégiques pour lesquelles un groupe qui gagne de l'argent, qui veut se désendetter dans un marché porteur."

Pour Roland Lescure, les arguments avancés par les betteraviers, inquiets après l'interdiction des néonicotinoïdes, ne doivent pas désorganiser toute la filière : "Moi, je considère que les usines de production, les grands producteurs industriels aujourd'hui sont responsables aussi d'aider à mieux organiser la filière, d'aider à donner plus envie aux producteurs de betteraves de produire de la betterave. On va avoir des prix historiques pour la campagne de 2022 qui sont sortis. On aura sans doute de très bons prix pour 2023. Le puceron jaune, heureusement, pour l'instant en tout cas, n'a pas frappé de manière forte dans les exploitations du Nord. Donc on est aujourd'hui face à un potentiel important."