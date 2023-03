Buitoni : "On va tout faire pour trouver un repreneur", assure le ministre de l'Industrie Roland Lescure

Au lendemain de l'annonce de la fermeture de l'usine Buitoni de Caudry par la direction de Nestlé, le ministre de l'Industrie Roland Lescure a demandé ce vendredi matin sur France Bleu Nord à Nestlé devait tout faire pour trouver un repreneur

ⓘ Publicité

"La colère je la comprends, la tristesse je la partage. Les salariés ne sont en aucun cas responsables. Il n'y a aucune raison pour qu'ils en soient les victimes", a déclaré le ministre. "Il est hors de question que les salariés soient jugés comme responsables ou pire, coupables d'un drame sanitaire dans lequel ils n'ont aucune aucune responsabilité", a-t-il insisté.

"Nestlé a une obligation de résultat. On a une usine qui a été remise aux normes de qualité. On a des salariés extrêmement motivés. A partir d'ajourd'hui, je cherche un repreneur. On va tout faire pour en retrouver un", a martelé Roland Lescure, qui regrette que Nestlé n'ait pas trouvé une autre issue après le scandale des pizzas contaminées.

"Ils ont des produits qui sont en perte de vitesse. Transférer la production d'un autre produit à Caudry, c'était impossible" pour Nestlé, déplore le ministre de l'Industrie, qui doit rencontrer à nouveau ce jeudi les salariés de l'usine Buitoni à Caudry, dans le Nord.

"La SPAC, la société production alimentaire de Caudry, c'est comme ça que s'appelle cette usine, elle existait avant Nestlé, elle existera après Nestlé, elle survivra", a promis Roland Lescure avant d'ajouter, "Les dirigeants de Nestlé s'y sont engagés. Ils le doivent au territoire, ils le doivent aux salariés".

Trouver un repreneur

Le ministre de l'Indusrie assure que tout sera fait pour trouver un repreneur. "Comme on l'a fait pour Carlisle, on va passer des dizaines de coups de fil, rencontrer des repreneurs potentiels. Je suis confiant. Je suis déterminé mais le travail commence seulement aujourd'hui", a dit Roland Lescure.

En attendant, le ministre sera attentif à ce que Nestlé tienne ses engagements : le versement des salaires jusqu'à la fin de l'année. trouver un repreneur, et une contribution financière pour le territoire. Le groupe agroalimentaire est prêt à apporter jusqu'à 5 millions d'euros.