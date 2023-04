Buitoni : trois pistes de repreneurs potentiels pour l'usine de Caudry

C'est une nouvelle qui apporte beaucoup d'espoir pour les salariés de l'usine Buitoni à Caudry. Le maire de Caudry annonce trois potentiels repreneurs pour le site, dont la fermeture définitive a été annoncée fin mars par Nestlé après le scandale des pizzas contaminées. Pour l'instant, les noms des potentiels repreneurs ne sont pas connus. Selon une source ministérielle, un travail est en cours pour trouver des repreneurs mais il est encore beaucoup trop tôt pour dresser un premier bilan,

Le maire de Caudry a trouvé un potentiel repreneur

Après un échange téléphonique avec le cabinet du ministre de l'Industrie, le maire de Caudry Frédéric Bricout assure que ce sont "trois bonnes touches" : "Aujourd'hui, nous avons trois repreneurs potentiels, un qui a été trouvé par le cabinet qui travaille pour Nestlé, un repreneur potentiel que j'ai trouvé de mon côté et un qui a été proposé par un cabinet avec lequel travaille l'agglomération du Caudrésis Cambrésis."

Depuis l'annonce de la fermeture, le ministre de l'Industrie Roland Lescure a insisté sur "l'obligation de résultats" de Nestlé. Le groupe a mandaté un cabinet pour accompagner la reprise de l'usine, celui-ci a donc trouvé un potentiel repreneur.

Le maire de Caudry est, lui, en quête d'un repreneur depuis déjà un bon moment : "Les recherches sont actives. Bien avant la décision finale de Nestlé, nous nous sommes mis en quête d'un repreneur. Quand les gens ont entendu que l'histoire de Nestlé était terminée à Caudry, comme j'interviens à la télévision et à la radio, certains appellent en mairie et me contactent par mail pour me dire qu'ils sont intéressés."

Trois potentiels repreneurs issus du secteur alimentaire

Les trois potentiels repreneurs seraient tous issus du secteur alimentaire. Pour le maire de Caudry, Frédéric Bricout, c'est la solution la plus adaptée : "Ce serait dommage de fabriquer des briques dans une usine qui a fait de l'alimentaire pendant 35 ans. Cette usine a été refaite à neuve, Nestlé a investi 2 millions d'euros pour qu'on puisse manger quasiment par terre comme disent les salariés. Aujourd'hui, elle est prête à fonctionner."