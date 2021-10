"Bural'zen" le chanvre et ses multiples bienfaits

Bural'zen

Derrière cette marque, Eric Hermine. Eric est un enfant de l'hôtellerie. Un hotel à Cazaubon Barbotan tenu par sa maman, il y grandit, devient ensuite maître d'hôtel dans de grandes maisons, le Martinez, le Carlton à Cannes, mais le pays lui manque.

Un jour qu'il est de retour, il voit le bureau de tabac du village à l'abandon. Il le rachète et contre toute attente devient buraliste. Au diable les strass et paillettes. Rien ne vaut ce cher et tendre Sud-Ouest et la terre de ses origines.

Eric Hermine n'est pas un buraliste comme les autres. Il découvre les bienfaits du chanvre et crée la marque "Bural'zen". Une marque pour la transformation du chanvre qui ne sera distribué que par les buralistes dont lui dans sa boutique de Cazaubon Barbotan.

Le chanvre est cultivé à Aoste en Italie il est transformé à Pernes-les-Fontaines dans le Vaucluse. On en fait des tisanes, des huiles, des miels, des cosmétiques, des sprays, des huiles essentielles, le chanvre se décline à l'infini et ses bienfaits sont multiples.

Eric Hermine Copier

