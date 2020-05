Bure-les-Templiers : une cagnotte en ligne pour sauver la Ferme d'Aulot

Vous y avez peut-être fait du cheval lorsque vous étiez plus jeunes ? Dans son superbe écrin de nature en plein coeur du châtillonnais la Ferme d'Aulot de Bure-les-Templiers est une victime collatérale du confinement. En difficultés financières, ses responsables, lancent une cagnotte en ligne.

Bien connue à Dijon et dans toute la Côte-d'Or, parce que nombreux sont les côtes-d'oriens à y avoir suivi un ou plusieurs stage d'équitation, la Ferme d'Aulot connait de grandes difficultés économiques.

1 200 enfants accueillis chaque année

La Ferme d'Aulot a vu le jour il y a 46 ans en pleine campagne châtillonnaise près de Bure-les-Templiers. Reprise il y a deux ans par un ancien stagiaire et deux amis, elle reçoit chaque année 1 200 enfants ou adolescents qui prennent part à des classes découvertes ou des colonies de vacances sans parler des visiteurs profitant des gîtes.

Torpillé par la crise sanitaire

Avec ses 70 lits, ses quinze chevaux, ses quatre salariés permanents et sa dizaine de saisonniers à la haute-saison, l'équilibre financier de cette association, se trouve littéralement torpillé par les mesures de confinement autour de la crise du Covid-19. La plupart des séjours prévus ayant été annulés jusqu'au mois de juin.

90% du chiffre d'affaire de mars à fin août

Sébastien Gallina, 29 ans, l'un des repreneurs de la ferme d'Aulot est le directeur du site. "Ca va mal puisque comme beaucoup d'organisateurs de séjours nous avons une activité qui est saisonnière. Nous débutons l'accueil des classes dès le mois de mars et on termine en général fin août lorsque les colonies de vacances sont terminées. Cela veut dire qu'entre mars et août nous réalisons 90% de notre chiffre d'affaires".

Quelques chevaux de la Ferme d'Aulot - Facebook

De grosses incertitudes sur juillet et août

Mais l'ensemble des séjours de mars à juin a été annulé ce qui représente 50% de chiffre d'affaire d'ores et déjà envolé. Concernant les mois de juillet et août et les 45 autres pour cent, il y a de grosses incertitudes. Pour l'instant l'Etat n'a pas donné l'autorisation pour la tenue des colonies de vacances.

Une cagnotte en ligne

Lancée le week-end dernier la cagnotte en ligne sur le site "helloasso" a déjà permis de récolter 6 260 euros en quelques jours sur un objectif de 12 000 euros. Si la somme de 12 000 euros est atteinte cela permettra de tenir jusqu'au mois de juillet.

1 500 euros par mois de l'Etat

L'Etat sollicité pour un coup de main financier a actionné son fonds de solidarité national ce qui permet à la Ferme d'Aulot de percevoir 1 500 euros tous les mois. Ce qui, entre la nourriture des chevaux, l'entretien de la cavalerie, l'électricité ou encore le paiement des salaires, représente 10% de l'argent que doivent sortir tous les mois ses responsables. La Ferme d'Aulot attend des nouvelles du Conseil régional qui a été sollicité explique Sébastien Gallina.

Reprendre coûte que coûte cet été

"Il faut que l'activité puisse avoir lieu" cet été explique encore Sébastien Gallina. Si ce n'était pas le cas le risque est grand de voir cette ferme disparaître ce qui serait un coup dur pour ce coin du châtillonnais. "Quatre salariés permanents plus une dizaines de saisonniers qui perdent leurs emplois dans une zone comme la nôtre fortement touchée par le chômage ce serait compliqué".