Bureau de poste de Brix : "La direction de la Poste sape l'outil de travail pour arriver à sa fermeture"

Qu'est ce qui vous fait craindre la fermeture prochaine du bureau de poste de votre commune?

Pascal Lebruman : Les méthodes utilisées par la direction pour saper l'outil de travail, pour montrer, y compris aux usagers, que le bureau n'est plus intéressant pour eux. Par exemple, jusqu'à il y a quelques mois, notre bureau qui est une agence de banque postale n'avait pas de boîtier de paiement par carte bleue, ce qui entraîne la fuite des clients potentiels. Par ailleurs, la direction réduit le temps d'ouverture du bureau de sorte qu'on peut s'y rendre seulement 3 jours et demi par semaine. En été, il est systématiquement fermé durant trois semaines et désormais, lorsqu'il manque du personnel sur Valognes ou Bricquebec, on ferme à Brix pour rapatrier la postière.

D'autres solutions existent, comme une agence communale ou encore un point poste dans un commerce. Vous y êtes opposés?

Ca ne me paraît pas d'actualité. On parle du déclin des communes rurales, mais Brix est une commune prospère avec un tissu associatif qui fonctionne. Il y a huit commerces qui se portent tous bien. Dans ce contexte, il n'y a pas de raison de fermer le bureau de poste. D'où l'importance de la mobilisation de la population cette après-midi devant le bureau.