Bureaux du futur : le conseil en aménagement prend de l'importance chez Korus à La Murette

Pour attirer de nouveaux salariés et s'adapter tant aux changements environnementaux qu'à ceux en matière de travail depuis le Covid, beaucoup d'entreprises sont en demande pour réaménager leurs espaces tertiaires, leurs espaces de bureaux. À tel point que Korus, société basée à La Murette près de Voiron, spécialisée dans l'aménagement des espaces de travail, a décidé de lancer une filiale "consulting". Même si elle ne conduit pas les travaux elle peut ainsi conseiller de nouveaux clients. C'est Benoit Meyronin qui dirige cette filiale Korus consulting depuis le 1e janvier.

France Bleu Isère : Benoit Meyronin cette activité de consulting chez Korus, c'est pour répondre à quel besoin de vos clients ?

Benoit Meyronin : C'est une vraie activité de conseil parce qu'en fait, beaucoup d'entreprises sont assez démunies aujourd'hui et finalement recherchent des moyens à la fois d'optimisation mais aussi d'accompagnement du changement. Mais aussi de se dire au fond, comment je travaille cette attractivité globale de mes environnements de travail, en particulier pour les jeunes générations ? En fait, il y a des sujets nouveaux qui, in fine, oui, effectivement, vont se traduire par des travaux mais le point de départ à la demande des entreprises, elle concerne beaucoup plus la conduite du changement, les pratiques managériales, la marque employeur que finalement les travaux en tant que tel.

Vous mettez en avant le "care" qu'on peut traduire ici par bien être et la sobriété. Est ce que ce sont des mots qui vont bien ensemble quand on parle de confort de bureaux ?

Ce sont des mots qui vont très bien ensemble. Le bien être et la notion de "prendre soin" parce qu'effectivement, l'objectif, au final, c'est de créer des environnements de travail dans lesquels les personnes se sentent bien. Dans ce sens là la co-construction est importante. C'est à dire que je suis partie prenante de mon futur environnement de travail et finalement de mon futur outil de travail. Et puis la sobriété, d'autre part, qui est en lien avec ça, c'est à la fois la sobriété économique, mais aussi la sobriété environnementale. C'est à dire finalement avoir des espaces qui vont peut être se réduire en termes de surface, mais qui vont grandir en termes de qualité, d'usage, en termes de services rendus à l'occupant, mais pour lesquels, de facto, la réduction des espaces correspond aussi à la réduction de l'empreinte immobilière, c'est à dire des mètres carrés en moins que l'on va chauffer, que l'on va sécuriser, que l'on va rafraîchir l'été et qui sont effectivement des dépenses qui, après la masse salariale, sont les deuxième poste de dépenses des entreprises. C'est quelque chose d'extrêmement crucial par les temps qui courent.

Des entreprises qui vous demandent peut être aussi de la sobriété dans le budget des travaux. Est ce que c'est possible de transformer sans trop de frais ?

Tout à fait. Le terme de sobriété s'applique aussi effectivement à la volumétrie des chantiers. C'est à dire, au fond, d'encourager nos clients et de les guider vers moins de chantiers, mais mieux de chantiers. On peut tout à fait créer des environnements de travail agréables qui prennent soin sans pour autant dépenser énormément d'argent. Là aussi, ça relève de cette notion de sobriété à travers le réemploi, la réutilisation. C'est à dire de se dire au fond ce mobilier, il est peut être tout à fait design, à la mode, mais il fonctionne très bien, il est tout à fait ergonomique, ses chaises et ses chaises vont très bien et on va les conserver. On va les réutiliser et donc là aussi, on va vous aider, optimiser vos dépenses, mais de facto, on va aussi prélever un peu moins de ressources sur la planète. Donc on peut faire effectivement de très beaux espaces bien adaptés qui prennent soin sans forcément dépenser beaucoup d'argent.