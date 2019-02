Burger King confirme son arrivée à Brive et recrute 85 personnes

Un nouveau fast food va ouvrir ses portes à Brive au printemps. L'enseigne Burger King confirme son arrivée dans la cité gaillarde et annonce qu'elle cherche à recruter 85 personnes.

Brive-la-Gaillarde, France

Après KFC l'été dernier, et alors que deux Mc Donald's et un Quick sont déjà implantés dans la cité gaillarde, une nouvelle enseigne de fast food va faire son arrivée à Brive. Burger King confirme sa venue et annonce son ouverture en mai. Ce sera en zone ouest sur un terrain actuellement en plein travaux à côté de l'hypermarché Carrefour.

85 postes à pourvoir

Pour cette ouverture, Burger King annonce qu'elle lance un phase de recrutement avec 85 postes à pourvoir. Dans le détail, l'enseigne recherche 80 équipiers polyvalents avec des CDI de 24 heures par semaine. 5 places de managers sont aussi à saisir avec des CDI de 35h à la clé. Les candidatures (cv et lettre de motivation) peuvent être adresser sur le site de l'enseigne en cliquant ici.