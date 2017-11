Burger King d'Aubière : l'ouverture officielle pour vendredi 1er décembre ?

Après deux ans et demi de bras de fer administratif, l'ouverture officielle du Burger King d'Aubière serait pour ce vendredi, 1er décembre.

Ce mercredi déjà, on s'affaire autour de l'enseigne implantée près du centre commercial Auchan d'Aubière. Le directeur est sur place, plusieurs "équipiers" sont aussi présents, en tenue siglée et certains s'agitent en cuisine. Les riverains ont remarqué l'effervescence et d'après nos sources, un premier service test est prévu pour le jeudi soir avant ouverture officielle vendredi 1er décembre à 11h. La communication de Burger King n'a pas voulu confirmer mais reconnaît que des services tests sont en cours et que c'est bien le signe d'une ouverture imminente.

Une ouverture sur fond de bataille administrative

Voilà deux ans et demi que les riverains se battent contre l'implantation de ce fast-food, essentiellement pour des raisons de circulation difficile dans cette impasse de Malmouche. Des riverains soutenus par le maire d'Aubière qui a multiplié les arrêtés. "Comment 1000 voitures attendues par jour au fond d'une impasse, qui ne peut pas déboucher, pour des raisons de sécurité sur l'avenue du Roussillon, comment ça va se passer alors qu'il y a dix-huit places de parking ?" s'interroge Christian Sinsard. Le directeur du restaurant explique que du personnel est prévu pour guider les voitures, mais pour l'élu, hors de question que des personnes, autres que des policiers, se mêlent de circulation sur la voie publique.

Le maire d'Aubière n'en a pas fini avec les procédures administratives : il y a quinze jours il a signé un arrêté de mise en demeure pour que Burger King démonte tout le mobilier lié au Drive car non conforme à la réglementation locale sur les enseignes. Le franchisé, lui, estime avoir retiré l'affichage litigieux et a répliqué en déposant un recours devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand. L'audience est prévue le 7 décembre. D'ici là, le restaurant aura accueilli ses premiers clients.