Bus de substitution, calendrier des travaux : le point sur le chantier du futur trolleybus à Nancy

On en sait plus sur le lancement des travaux de la ligne 1 du réseau Stan, pour l'instant occupée par le tram sur pneu qui sera remplacé à la rentrée 2024 par un trolleybus électrique . La métropole du Grand Nancy a organisé ce mercredi 11 janvier une conférence de presse pour présenter le lancement des travaux et expliquer le fonctionnement des lignes de substitution du réseau Stan.

Quel calendrier pour les travaux ?

Ils commencent dès le 16 janvier pour permettre l'arrivée des lignes de bus de remplacement dans le secteur Cristalleries et Porte Sainte-Catherine par exemple. Il s'agira au mois de mars après l'arrêt de la ligne 1 de préparer le chantier avec notamment le démontage des poteaux électriques avenue du général Leclerc ou sur le viaduc Kennedy, la dépose des lignes aériennes de contact qui alimentent le tram par exemple.

Les travaux plus importants débuteront en juin prochain avec des secteurs traités les uns après les autres et non tous en même temps. Pour l'axe de l'avenue du Général Leclerc, les travaux auront lieu de mars 2023 à septembre 2023. Pour le secteur Saint Jean, ce sera de juin 2023 à juin 2024 mais avec une pause des travaux de fin octobre 2023 à fin janvier 2024 pour laisser passer les fêtes de fin d'année et les soldes. Sur la partie Saint-Max et Essey, ce sera de l'été 2023 à l'été 2024.

Le calendrier doit encore être précisé avec les entreprises qui seront choisies pour le chantier.

Deux lignes de substitution pour compenser l'arrêt du tramway

Pour compenser l'arrêt de la ligne 1, le réseau Stan va créer deux lignes de substitution lancées dès le 13 mars prochain : les lignes A et B. La ligne A, avec des bus articulés, reliera Essey-Mouzimpré au CHU Brabois de Vandoeuvre avec des bus toutes les 7 minutes en journée et une amplitude horaire de 5 heures à 0h30. La ligne B, équipée de bus standard, reliera la gare de Nancy à Artem à raison d'un bus toutes les 15 minutes de 7 heures à 19 heures tandis que la ligne Brabois Express sera maintenue. Elle relie en heures de pointe la gare de Nancy au CHU de Brabois en passant par le technopôle Henri Poincaré.

Ces lignes de substitution ont été mises en place avec la volonté d'emprunter un maximum les couloirs de bus existant déjà. Ces lignes seront susceptibles d'évoluer au fur et à mesure de la fin des travaux sur la ligne 1. Les lignes de substitution pourront emprunter les tronçons déjà terminés. Kéolis, qui exploite le réseau Stan, promet de faire le maximum en matière d'information des usagers avec notamment des "gilets roses" sur le terrain dès la fin février pour aiguiller les usagers de la ligne 1 dans leurs futurs déplacements. Les autres lignes ne seront pas modifiées.

A quoi ressemblera la future ligne 1 du réseau Stan ?

L'axe reprend principalement le tracé de l'actuelle ligne 1 de Brabois à Essey-Mouzimpré soit 10 kilomètres. Les trolleybus seront en site propre, en dehors de la circulation automobile, comme le tramway avec 1,2 kilomètre de site propre supplémentaire à l'arrivée à Brabois. Certains arrêts seront supprimés ou fusionnés pour passer de 28 arrêts aujourd'hui à 24 pour le trolleybus en 2024.

Visuel du futur trolleybus dans le secteur du Vélodrome à Vandoeuvre - Grand Nancy

Le trolleybus fonctionnera à l'électricité via des lignes aériennes de contact sur l'intégralité du tracé à l'exception du centre-ville de Nancy sauvegardé où il n'y aura pas de lignes aériennes et où les trolleybus passeront sur batterie.

Les trolleybus rouleront sur une plateforme élargie de 6,5 mètres de largeur, totalement renouvelée. La Métropole promet un traitement esthétique de la voie et de ses abords. Une voie sur laquelle les vélos et trottinettes seront autorisés à circuler.