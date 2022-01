Vosges : plus d'un million de masques FFP2 fabriqués chaque mois chez Fackelmann

Une hausse exponentielle depuis le début de l'année 2022. Philippe Bothier, directeur commercial et marketing de l'entreprise Fackelmann à Bussang (Vosges), estime que la demande de masques FFP2 a été multipliée par cinquante. "On a un pic de demande qui est vraiment incroyable depuis ce début d'année. Il y a une généralisation de cette utilisation du masque FFP2", note-t-il.

On est beaucoup en flux tendus - Philippe Bothier

Face à la contagiosité du variant Omicron, des médecins, dentistes, artisans, particuliers passent commande. Mais aussi l'Assemblée nationale : "On verra peut-être les députés prochainement avec nos masques FFP2 !" se réjouit Philippe Bothier.

Philippe Bothier, directeur commercial et marketing de Fackelmann © Radio France - Isabelle baudriller

Alexandre Thuillier, responsable de la production, lors d'un contrôle de masque © Radio France - Isabelle Baudriller

L'entreprise, qui produit sur son site vosgien des sacs aspirateurs (12 millions d'unités en 2021), a pris le virage des masques FFP2 en décembre 2020, en investissant un million d'euros pour créer une ligne dédiée et a embauché six salariés supplémentaires. Ils sont 66 aujourd'hui. 10 millions de masques sont sortis l'an dernier.

"Le lien est la matière première (les bobines de non-tissé) et le procédé de soudure à ultra-son qu'on utilise déjà depuis plus de 15 ans sur les sacs aspirateurs", explique Alexandre Thuillier, responsable de la production. A cette différence près que le sac comporte 3 couches de matière et le masque 10.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Dans une machine entièrement automatisée, 50 masques FFP2 sont produits chaque minute et c'est quasiment à la même fréquence qu'un masque est prélevé pour effectuer des contrôles sur la tenue des élastiques et la soudure principale. "Des contrôles labo sont faits en plus toutes les 30 minutes par une personne dédiée à cela avec un appareil dédié pour garantir que nos masques entrent dans la norme EN149 au niveau de la respirabilité et de la filtration", souligne Alexandre Thuillier.

Les masques sont emballés individuellement avant d'être conditionnés par boîtes de 30 © Radio France - Isabelle Baudriller

Le poids est vérifié pour s'assurer que la boîte contient bien 30 masques © Radio France - Isabelle Baudriller

Les masques sont ensuite emballés individuellement et conditionnés par boîtes de trente. "On est beaucoup en flux tendus, on gère un peu au jour le jour, je ne vous le cache pas", confie Philippe Bothier. Pour répondre à la demande, Fackelmann - qui fabrique actuellement 900 000 masques par mois - va porter dès la semaine prochaine sa production à 1 250 000 masques par mois. La ligne en a la capacité. Les employés de production , qui travaillent en 2x8, vont passer aux 3x8.