Bussang dans les Vosges : une nouvelle vie pour la source du Mont Charat

Bussang, France

L'eau est presque dans les tuyaux.

Dans les semaines qui viennent, la source du Mont Charat à 700 mètres d'altitude sera reliée à une usine d'embouteillage dans la vallée. La ville de Bussang dans les Vosges qui garde la propriété du captage a passé une convention exclusive d'exploitation, avec la société 'L'héritage de Bosso". L'autorisation de mise sur le marché des bouteilles, dépend maintenant du feu vert de l'Agence régionale de Santé qui réalise des analyses.

"Le débit de la source, ne permet pas une production de masse", souligne Patrick Hans. L'ancien maire-adjoint de Bussang et initiateur du projet sourit lorsque l'on compare "sa source" à celles d'Evian ou de Vittel. "C'est un marché de niche à forte valeur ajoutée que nous visons" précise encore Patrick Hans. "Une production locale en circuit court, propre à renforcer l'image touristique de Bussang, tout en renouant avec l'histoire de la ville" se réjouit par avance le maire Alain Vinel.

A côté de l'eau en bouteille, des investisseurs seraient intéressés par la production de produits cosmétiques, notamment des crèmes.

Les eaux de Bussang sont connues et réputées depuis le 16eme siècle et l'arrivée des premiers curistes. A l'époque, le trésorier des mines de cuivre et d'argent, encaissait les taxes de séjour.