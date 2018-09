Butagaz Brive conditionne et distribue du butane et du propape

Brive-la-Gaillarde, France

Le 27 août en fin de matinée, une immense citerne d'eau de 1300 mètres cubes s'est rompue et la totalité de l'eau s'est répandue. Il s'agit de la réserve d'eau pour la lutte contre les incendies. La rupture a également entraîné des dommages sur la clôture d'enceinte de l'entreprise. Rien certes de grave pour l'intégrité du site, d'autant qu'il existe une seconde réserve d'eau de 360 mètres cubes précise la direction de Butagaz. Et qu'il n'y a eu aucune incidence sur les installations gazières.

Une nouvelle citerne et des explications

Mais le code de l'environnement a contraint la préfecture a ordonné un arrêt total de l'activité. Butagaz Brive conditionne et distribue aux particuliers et aux professionnels du propane et du butane, les fameux GPL, les gaz de pétrole liquéfié. L'activité ne pourra reprendre qu'après la construction d'une nouvelle réserve d'eau incendie. Butagaz devra également auparavant fournir les raisons de la rupture de sa précédente citerne et proposer la mise en œuvre de dispositif pour prévenir un nouvel incident du même genre à l'avenir.