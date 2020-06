Buzançais : inquiétude et incompréhension après l'annonce de la liquidation judiciaire de Makeen Energy

Grosse inquiétude pour les 84 salariés de Makeen Energy, ancien Siraga, installée à Buzançais. Ils viennent d'apprendre brutalement le placement de l'entreprise en liquidation judiciaire, alors qu'ils ne s'y attendaient pas du tout. L'entreprise se porte plutôt bien, ils ont beaucoup travaillé pendant le confinement, alors du côté des syndicats et des élus locaux, c'est l'incompréhension et la crainte de perdre 84 emplois.

Leader mondial sur le marché

Implantée dans l'Indre depuis les années 1930, l'entreprise s'est spécialisée dans la fabrication de machines utilisées pour le remplissage des bouteilles de gaz. Elle est même leader mondial sur le marché. Il y a cinq ans, Siriga est devenue Makeen Energy, après avoir été rachetée par son principal concurrent : une entreprise danoise, détenue par des fonds saoudiens. C'est toujours elle qui est à la tête de la structure indrienne.

Vendredi, les salariés berrichons ont donc appris avec stupéfaction le placement en liquidation judiciaire. Cela a été rendu public par une modification de l'ordre du jour d'un Comité social et économique, explique un représentant syndical. Et l'avenir des employés est encore très flou. Effectivement, les documents étant en anglais, la distinction entre redressement ou liquidation judiciaire n'est pas claire pour l'instant. La deuxième option signifierait le licenciement des salariés. Le dossier de placement en liquidation judiciaire n'a pour l'instant pas été déposé au tribunal de commerce.

Les salariés ne comprennent pas du tout ce qu'il se passe. C'est scandaleux, c'est révoltant

"Ça a été brutal. Depuis plusieurs jours, c'est l'abattement chez les salariés", se désole Stéphane Robin, représentant syndical Force ouvrière. "On pense qu'il y a tromperie. On a l'impression que ce sont des formes d'arnaques répétées de ces grands groupes. On nous a racheté, nous avions des brevets, nous avions des savoirs-faire, des connaissances. On a intégré la base de dessin de Makeen Energy en mettant tous nos fichiers en commun. Et à l'arrivée, aujourd'hui, tous les serveurs sont au Danemark, toutes nos données sont au Danemark, tous nos brevets sont au Danemark...", explique celui qui travaille dans l'entreprise depuis 25 ans.

"Ne nous trompons pas. Ils profitent de la situation du Covid-19 pour liquider une société qui se porte bien, selon moi", poursuit-il. Du côté des élus locaux, c'est la même consternation. "C'est surprenant, c'est scandaleux", estime le maire de Buzançais, Régis Blanchet, désabusé. "C'est une entreprise qui fonctionne bien. Pendant le confinement, j'ai appelé le responsable du site. Il m'a dit qu'ils étaient débordés, qu'ils avaient plein de marchés en vue", raconte-t-il.

"Une technique classique des multinationales"

"Les salariés ne comprennent pas du tout ce qu'il se passe. C'est scandaleux. C'est une entreprise qui fonctionne très bien et le groupe a décidé de la fermer apparemment. Le dirigeant est danois, ici il y a juste un responsable des études, mais il n'était au courant de rien. Il découvre tout ça", estime le maire.

"Ils ont organisé une liquidation judiciaire, tout simplement. Vous savez comment ça se passe dans les multinationales. On créé une unité indépendante, on transfère les dettes sur cette unité, puis les recettes sur l'autre. Et ensuite, ça permet de fermer une entreprise. C'est une technique classique des multinationales. C'est révoltant comme méthode", s'insurge-t-il.

Mobilisation des salariés et des élus locaux

Les salariés et les élus locaux vont se mobiliser pour protester. Ils se réuniront ce mercredi à 12h devant l'entreprise, dans la zone industrielle des Hervaux à Buzançais.