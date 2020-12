Les 78 salariés de Makeen Energy dans le flou, l'usine reste en redressement judiciaire

C'est un premier soulagement et une satisfaction pour les 78 salariés de Makeen Energy, à Buzançais. Le tribunal de commerce de Châteauroux a décidé, ce mercredi 9 décembre, de prolonger la période d'observation pour une durée inconnue de l'usine spécialisée dans le rangement et le remplissage de gaz liquide. "Le gros point est de gagner cette période d'observation pour essayer d'y voir plus clair. Rien n'est clair. Restons solidaires !", a lancé Stéphane Robin, délégué Force ouvrière, à l'issue de l'audience. La date butoir était jusque-là fixée au 25 décembre pour l'avenir de l'usine, ce n'est désormais plus le cas.

En quelques mois, la direction danoise de l'entreprise a totalement changé de discours. Après avoir annoncé une liquidation judiciaire au mois de juin, elle évoque désormais sa volonté de poursuivre l'activité. Pendant le premier confinement, les salariés ont continué à travailler, il n'y a jamais eu de chômage partiel chez Makeen Energy. Le carnet de commande est bien rempli pour les prochains mois.

Un repreneur intéressé pour poursuivre l'activité

Au cours de cette nouvelle audience devant le tribunal de commerce, aucun plan social n'a été annoncé. Mais les salariés restent méfiants. "On nous demande d'oublier tout ce qui a été fait avant. On a fait peur à nos collègues pendant six mois, c'est délirant. C'est un joli cadeau de Noël mais il faut voir ce qui va se passer en janvier ou février", réagit Stéphane Robin, délégué Force ouvrière.

Un repreneur s'est manifesté pour reprendre l'activité de Makeen Energy à Buzançais. On n'a pas encore de précisions sur la nature de cette offre de reprise et les garanties qui seront laissées pour l'emploi. Avec cette prolongation de la période d'observation, d'autres entreprises pourraient déposer un projet de reprise.