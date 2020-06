Buzançais : près de 90 personnes manifestent devant Makeen Energy

Ils sont venus nombreux. Salariés, anciens salariés, élus, voisins, habitants de Buzançais, dire leur colère et leur soutien aux 84 employés qui vont sans doute perdre leur emploi dans quelques semaines.

"Vous êtes des bandits ! Vous nous avez livrés pieds et poings liés aux Danois"

Ce lundi, ils ont appris la nouvelle par une simple ligne ajoutée à la dernière minute à l'ordre du jour du CSE. "C'est incompréhensible. On a travaillé pendant toute la crise de la Covid. On n'a pas eu de chômage partiel ici. Et là, d'un coup, on nous annonce un placement en liquidation judiciaire" déplore Stéphane Robin, représentant FO au sein de l'entreprise.

Beaucoup de salariés accusent en fait le groupe Danois, qui les a racheté il y a un an, d'avoir organisé la faillite du site indrien et d'avoir transféré les brevets et les contrats vers d'autres sites du groupe.

"Ici, c'est qu'une coquille vide ! C'était le projet dès le début" interpelle un manifestant. Il s'en prend à Jacques Antoine Evain, chargé par le groupe d'organiser la liquidation judiciaire. Allégation que nie l'homme d'affaire : "C'est un procès d'intention. Le site de Buzançais travaille, mais au vue des chiffres et des résultats, c'est une activité qui génère de la perte".

L'entreprise Makeen de Buzançais est le leader mondial de l’embouteillage de bouteilles GPL © Radio France - Gaëlle Fontenit

"Regardez notre slogan : ici, nous sommes une famille ! Ah elle est belle la famille!!!"

Les élus présents surenchérissent, montrant du doigt l'absence de la direction. "Ca fait un an ou un an et demi qu'on ne les a plus vu..." dénonce un salarié.

"Je me sens abandonnée, témoigne Sandrine dans un sanglot. J'ai trois enfants en bas âge. Comment je vais faire... Ca va être très dur"

Les élus dénoncent également la crise du Covid, saisit comme prétexte par l'entreprise : "Ici, il n'y a pas eu de chômage partiel pendant le confinement. Alors on ne comprend pas cette décision purement politique ! Il faut penser aussi aux sous traitants, aux gens qui seront concernés par la fermeture de Makeen... C'est tout un territoire qui est sinistré dans un département déjà très touché par le chômage. On a vécu une crise sanitaire, on vit maintenant une crise économique et on va droit vers une crise sociale" souligne Serge Descout, président du conseil départemental de l'Indre.

Le groupe envisagerait de proposer 10 reclassements. 74 salariés seraient donc licenciés. L'entreprise de Buzançais est le leader mondial de l’embouteillage de bouteilles GPL.