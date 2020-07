Bowling et laser game, ça repart doucement à Monéteau au complexe de loisirs Aux 2B

Comment se porte votre activité depuis la reprise ?

On a rouvert le 5 juin mais il n’y a eu que très peu de monde jusqu’au 20 . Le chiffre d'affaire a été amputé de 50% par rapport à un mois de juin normal. Par contre depuis le 14 juillet , il y a vraiment une reprise d’activité. Pour ce mois-ci, le chiffre d’affaire est à moins 15%. Ça pourrait donc être pire.

Parmi les activités que vous proposez, qu'est ce qui fonctionne le mieux ?

Le bowling est ce qui fonctionne le mieux. Après, le laser game fonctionne un peu également, comme les billards. C'est surtout la restauration qui est bien repartie, avec la vente à emporter. Auparavant les pizzas à emporter, c'était confidentiel. Mais avec l'épisode du Covid, ça s'est bien développé chez nous !

Vous avez aussi beaucoup de contraintes sanitaires, c'est toute une organisation ?

Oui, comme partout je pense ! On demande aux gens de se mettre du gel hydroalcoolique sur les mains et d'avoir un masque. Ensuite, ils vont se chausser. On leur demande de choisir directement leurs chaussures, pas d'en essayer plusieurs. S'ils se trompent dans la pointure, ils nous les redonnent pour qu'on les nettoie. Et puis les boules sont numérotées par pistes. Et quand ils s'en vont, ils laissent les chaussures et les boules sur place. Pour nous, ça demande un gros travail pour tout nettoyer entre chaque client.

Quelle est la réaction des clients justement face au nettoyage et aux contraintes pour venir jouer chez vous ?

La plupart des clients sont contents que tout soit bien nettoyé avant leur arrivée. Ils gardent le masque jusqu'à ce qu'ils soient assis et le remettent s'ils doivent circuler. Pour jouer au billard, ils le gardent. Bon, il y a quand même quelques personnes qui ne supportent pas les contraintes. Quand on dit qu'il faut mettre le masque, ils font demi tour et nous disent qu'ils reviendront lorsque le masque ne sera plus obligatoire.

Vous êtes confiant concernant l’avenir pour votre entreprise ?

Je suis positif, oui, car on voit que les gens ont besoin de se détendre après plusieurs mois compliqués, surtout pendant le confinement. Malgré les contraintes, une partie de notre clientèle est déjà revenue, donc je suis confiant !