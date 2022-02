"C'est 30% de notre chiffre", la fermeture des bars à 1h du matin en Corse pèse sur les professionnels

"On ne voit pas trop la différence au niveau de l'épidémie mais on la voit sur le chiffre d'affaire." En Corse, les bars, cafés et restaurants doivent tirer le rideau à 1h du matin au lieu de 2h. La préfecture de Haute-Corse doit "réévaluer" la mesure la semaine prochaine, mais en attendant, les patrons d'établissement s'impatientent.

"Au lieu de travailler 3h par soir, on ne travaille que 2h"

Dans certains établissements, les clients ne se pressent au comptoir qu'en toute fin de soirée. C'est le cas notamment chez Sandra : "Comme dans tous les bars de nuit, les gens vont au restaurant puis veulent faire la fête. Et c'est le moment où ils consomment ! Sauf qu'à minuit et demie il faut déjà arrêter de servir sinon on n'arrive pas à les mettre dehors."

Sandra gérante d'un bar à Bastia Copier

Autre problème : le manque de fréquentation : "Les clients viennent de moins en moins parce qu'ils sortent du restaurant à 23h ou minuit. À ce moment, ils se disent que le bar ferme dans une heure alors ce n'est pas la peine de venir", regrette la gérante.

Une heure propice à la dépense

Autre problème : les soixante petites minutes entre 1h et 2h du matin sont parfois les plus rentables. "Les gens sont lancés, analyse Florian, barman sur le Vieux Port. À minuit on est plus festif qu'à 22h et à 1h on est plus festif qu'à minuit."

D'autres sont moins impactés par la mesure. C'est le cas des restaurants qui accueillent leurs clients plus tôt dans la journée. Au café des intimes, le rideau est tiré à 1h du matin, mais ce n'est pas un problème d'après le gérant : "Les clients arrivent chez nous à 18h30, la fermeture à 1h ne nous impacte pas trop car quand les boîtes vont rouvrir, ils iront en boîte tout de suite après."