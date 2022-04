"C'est 40% des ventes des chocolats de Pâques" : au Mans, un hypermarché face à l'affaire Kinder

À moins d'une semaine de Pâques, la découverte de salmonelles dans des produits Kinder tombe mal pour Ferrero et pour les magasins qui ont dû s'adapter en urgence : retraits des produits concernés, affiches dans les rayons ou encore publications sur les réseaux sociaux.

À quelques jours de Pâques, il y a des produits Kinder que vous ne verrez tout simplement pas dans les rayons de votre magasin. Cela fait suite à la contamination d'au moins 21 personnes à cause de salmonelles en France, dont huit dont été hospitalisées. Si quelques lots étaient initialement rappelés par le fabricant, Ferrero a finalement décidé vendredi d'élargir son rappel à l'ensemble des Kinder Surprise, Kinder Mini Eggs, Kinder Surprise Maxi 100 g et Kinder Schoko-Bons, sans distinction de date de péremption.

Dans le rayon confiserie, certaines étagères sont vides, les produits Kinder incriminés ont été retirés. © Radio France - Cyrille Ardaud

Une affaire qui tombe forcément très mal, durant l'une des périodes où les Français achètent le plus de chocolat. En urgence, les magasins ont dû organiser le retrait des marchandises incriminées, l'information aux consommateurs et le réagencement de leurs rayons.

"Kinder, on va oublier pendant un temps"

À l'hypermarché Auchan du Mans, Benoît fait les courses avec sa compagne. Dans son caddie, le jeune père de famille a bien déposé du chocolat, mais il s'agit de "Milka. C'est vrai que Kinder, on va oublier pendant un certain temps. Aujourd'hui je fais mes courses en étant méfiant. La crainte c'est que Kinder n'est pas la première marque a être touchée par des problèmes sanitaires, et il y en aura probablement d'autres à l'avenir."

Dix palettes de chocolats Kinder doivent être détruites. © Radio France - Cyrille Ardaud

L'inquiétude de Benoît ne se limite pas qu'aux confiseries, mais plus globalement à tous les aliments industriels, un sentiment forcément accentué par les récentes contaminations des pizzas Buitoni Fraich'Up, ou encore des fromages Lactalis. En revanche, d'autres préfèrent faire confiance, c'est par exemple le cas d'Emilie qui a acheté des Kinder pour "des enfants de 32 ans". La jeune femme estime que "si ces produits sont encore en rayon, c'est qu'ils n'ont pas de souci. Ils ne mettraient pas quelque chose contaminé en vente, donc autant en profiter !"

Kinder représente 40% des ventes de chocolat à Pâques

Cette "affaire Kinder", très médiatisée, a suscité de nombreuses questions chez les clients de l'hypermarché. "La semaine dernière a été très chaotique, particulièrement pour l'accueil du magasin", confie Thomas Trahard, le chef du rayon épicerie de cet Auchan. "Il a fallu accueillir tous les clients, qui ne revenaient pas qu'avec les produits concernés par le rappel. Certains revenaient avec des Kinder Bueno ou avec des barres Kinder. Nous on a repris tous les produits que les clients souhaitaient retourner."

Dans le même temps, tous les produits concernés par le rappel ont été retirés des rayons : dix palettes doivent être détruites ces prochains jours.

Certains chocolats Kinder sont vendus avec une peluche. Les équipes de ce Auchan vont les retirer des emballages pour les offrir à des associations. © Radio France - Cyrille Ardaud

Alors que le rayon chocolat et le grand espace provisoire dédié à Pâques dans l'entrée de l'hypermarché étaient prêts, l'"affaire Kinder" tombe au pire moment imaginable selon Thomas Trahard : "Kinder c'est 40% des chocolats de Pâques, c'est le leader incontesté." Il a fallu se réorganiser un peu à la hâte : "On a noyé les produits Kinder que l'on peut toujours vendre avec des produits d'autres fournisseurs."

Des clients qui se dirigent vers d'autres marques

Si ce chef de rayon s'attend à une perte de chiffre d'affaires, la situation pour l'hypermarché ne devrait pas être catastrophique : "la semaine dernière, j'ai discuté avec les représentants de Ferrero, ils s'attendent à 50 millions d'euros de pertes sur ces fêtes. Nous ce sera différent puisque le fournisseur va nous rembourser intégralement les produits. Les gens vont probablement se reporter sur d'autres marques, et ma crainte aujourd'hui c'est d'être court en produit : par exemple je pense que d'ici mercredi je n'aurai plus de Milka."